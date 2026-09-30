Kraków pokazał świąteczną iluminację. "Gotyk przełożony na język świetlny"

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zlecił firmie Multidekor SA przygotowanie tegorocznej iluminacji świątecznej w Krakowie.

Inspiracją dla dekoracji będzie gotycki Kraków, w tym detale z Bazyliki Mariackiej i ołtarza Wita Stwosza, łączące chłodny błękit z ciepłym złotem.

Świąteczne światła pojawią się m.in. w okolicach Rynku Głównego, Placu Centralnego, na mostach (Dębnickim, Powstańców Śląskich, Wandy, Zwierzynieckim) oraz na Plantach.

Na Rynku Głównym ponownie stanie około 15-metrowa choinka, ozdobiona w spójnym stylu z miejską iluminacją.

Jest decyzja w sprawie bożonarodzeniowej iluminacji w Krakowie

Za przygotowanie i realizację tego ogromnego przedsięwzięcia odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który po przeanalizowaniu nadesłanych ofert wyłonił zwycięzcę przetargu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła znana firma Multidekor SA. Nowy kontrakt obejmie sezony zimowe w latach 2026–2029, co oznacza, że Krakowianie mogą szykować się na zupełnie nowe wrażenia estetyczne przez kilka najbliższych lat.

Tym razem projektanci postanowili czerpać pełnymi garściami z zabytkowej duszy miasta. Główną inspiracją dla nowej linii dekoracji stał się gotycki Kraków. Elementy świetlne będą bezpośrednio nawiązywać do detali architektonicznych Bazyliki Mariackiej – w tym jej prezbiterium, maswerków, pinakli oraz rzeźbionych fryzów roślinnych. Twórcy iluminacji inspirowali się także mistrzowskimi zdobieniami snycerskimi ołtarza głównego autorstwa Wita Stwosza.

Wizualna strona projektu ma łączyć historyczną tradycję z nowoczesnym designem. Ozdoby będą zachwycać nie tylko po zmroku, ale również w ciągu dnia, stanowiąc integralną część miejskiej przestrzeni. Kolorystyka iluminacji zostanie oparta na eleganckim i chłodnym błękicie, który zostanie zestawiony z ciepłym, złotym światłem. Taki kontrast ma wprowadzić do miasta wyjątkową elegancję i przytulny, świąteczny klimat. W przestrzeni publicznej pojawią się świetlne motywy liści, gotyckich ornamentów oraz gwiaździstych sklepień.

Gdzie pojawią się nowe dekoracje świąteczne w Krakowie?

Urzędnicy miejscy podkreślają, że zależy im na tym, aby świąteczny klimat dotarł do jak najszerszego grona odbiorców. Z tego powodu dekoracje świąteczne w Krakowie nie ograniczą się jedynie do ścisłego centrum. Świetlne girlandy, iluminowane drzewa oraz przestrzenne instalacje 3D pojawią się w wielu dzielnicach.

Mieszkańcy będą mogli podziwiać nowe instalacje m.in. w okolicach Rynku Głównego, na Rondzie Matecznego, Placu Centralnym im. Ronalda Reagana, a także na kluczowych krakowskich mostach: Dębnickim, Powstańców Śląskich, Wandy i Zwierzynieckim. Świąteczny blask zyska również estakada w ciągu Alei 29 Listopada.

Tradycyjnie najważniejszym punktem świątecznego Krakowa będzie Rynek Główny. To właśnie tam stanąć ma żywa, około 15-metrowa choinka, która zostanie przystrojona spektakularnymi łańcuchami świetlnymi i ozdobami spójnymi z gotyckim motywem przewodnim. Podobne, klimatyczne akcenty mieszkańcy i turyści zobaczą na Placu Wolnica, Rondzie Grunwaldzkim, Placu Szczepańskim, przy ulicy Siennej, na Rondzie Mogilskim oraz na Plantach.

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