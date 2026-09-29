To jedna z najpiękniejszych podhalańskich wsi. Jej mieszkańcy utrzymywali się z tkactwa [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-09-29 15:26

Na polskim Spiszu, wciśnięty między wzgórza Pogórza Spiskiego a rzekę Białkę, leży Jurgów. Ta niewielka, licząca niespełna tysiąc mieszkańców wieś, uważana jest za jedną z najpiękniejszych na Podhalu. Oferuje nie tylko zapierające dech w piersiach widoki na Tatry Wysokie i Bielskie, ale skrywa też fascynującą historię, której początki, według legendy, dał słynny zbójnik. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Jurgów to jedna z najpiękniejszych wsi na Podhalu. Legenda mówi, że rządził nią zbójnik

Miejscowość założono w 1546 roku na prawie wołoskim, w dobrach należących do zamku w Niedzicy, który był wówczas częścią Królestwa Węgier. Legenda głosi, że jej założycielem i pierwszym sołtysem był zbójnik o imieniu Jurko. To właśnie od niego wieś miała wziąć swoją nazwę, co zdają się potwierdzać dawne dokumenty, w których występuje pod węgierskim mianem Gyurgow. Po I wojnie światowej, decyzją Rady Ambasadorów, Jurgów przyznano Polsce. Na krótko, w latach 1939-1945, został włączony do Słowacji, by po wojnie ostatecznie powrócić w granice Polski.

Surowy klimat i górskie położenie nie sprzyjały rolnictwu. Przez wieki podstawą utrzymania mieszkańców było pasterstwo i tkactwo. W XIX wieku doceniono siłę płynącej przez wieś Białki, budując nad jej kanałem – Przykopą – młyny, folusz oraz tartak. Powstała tu nawet niewielka elektrownia wodna. Dziś z dawnej infrastruktury działa jedynie historyczny tartak, a główną gałęzią gospodarki stała się turystyka, choć część mieszkańców wciąż trudni się pracą przy wyrębie lasu na Słowacji.

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Jurgów to prawdziwa gratka dla miłośników historii i tradycyjnego budownictwa. Trzy tutejsze obiekty znajdują się na Szlaku Architektury Drewnianej.

  • Drewniany kościół pw. św. Sebastiana – ufundowany w 1675 roku, zachwyca wnętrzem w stylu tzw. spiskiego rokoka. Wśród bogatych malowideł i figurek na uwagę zasługuje nietypowy wizerunek diabła pokonanego przez Archanioła, umieszczony pod chórem.
  • Zagroda Sołtysów – oddział Muzeum Tatrzańskiego, to unikatowy przykład ubogiej, spiskiej chałupy z 1861 roku. Budynek, łączący pod jednym dachem część mieszkalną i gospodarczą, pozwala przenieść się w czasie i zobaczyć, jak wyglądało życie na spiskiej wsi na przełomie XIX i XX wieku.
  • Zespół szałasów pasterskich – na Polanie Podokólne znajduje się kilkadziesiąt drewnianych szałasów. Zostały one przeniesione z polan tatrzańskich, gdy mieszkańcy utracili prawo do wypasu owiec. Ten unikatowy kompleks, mimo statusu zabytku, niestety powoli niszczeje.

Jurgów to miejsce, gdzie surowa natura, żywa tradycja i pasjonująca historia tworzą niezapomnianą atmosferę, przyciągając turystów szukających autentyczności i wytchnienia.

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Tak wygląda podhalańska wieś Jurgów [GALERIA]

To jedna z najpiękniejszych wsi na Podhalu. Według legendy jej pierwszym sołtysem był słynny zbójnik
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Helena Englert pomyliła się na parkiecie.

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