Kraków niechlubnym rekordzistą. Niewiarygodne, co odkryto w ściekach

W Krakowie odnotowano znaczący wzrost obecności narkotyków w ściekach.

Stężenie metamfetaminy w ściekach Krakowa wzrosło o 264%, kokainy o 77%, a ketaminy o 159%.

Wzrost użycia MDMA (ecstasy) w Krakowie wyniósł 249%, pomimo ogólnego spadku popularności tej substancji w Europie.

Dane pochodzą z analizy ścieków przeprowadzonej przez Europejską Agencję ds. Narkotyków oraz raportu Urban Journalism Network.

Kokaina i inne narkotyki: Kraków na niechlubnej liście

Spożycie kokainy, która jest drugim po konopiach najczęściej używanym narkotykiem w Europie, ponownie wzrasta. Wzrost ten odnotowano aż w 63 miastach. Chociaż tradycyjnie najwyższe poziomy konsumpcji kokainy obserwuje się w Europie Zachodniej i Południowej, to w ostatnich latach ślady tej substancji coraz częściej pojawiają się również w Europie Wschodniej. Tegoroczne zestawienie otwiera brytyjskie Middlesbrough i Bristol. Tuż za nimi uplasowała się Barcelona, gdzie odnotowano skok o 185 procent w ciągu roku.

Kraków niestety znalazł się na tej niechlubnej liście. Z badania wynika, że w stolicy Małopolski konsumpcja kokainy wzrosła o 77 procent, co plasuje miasto na 119. miejscu w ogólnoeuropejskim rankingu. To wyraźny sygnał, że problem narkotykowy nie omija polskich miast, a wręcz przeciwnie – dynamicznie się rozwija.

Rynek narkotyków syntetycznych jest niezwykle dynamiczny. Substancje takie jak mefedron, który działa podobnie do ecstasy, ale szybciej, zyskują na popularności. Trend wzrostowy widoczny jest zarówno w badaniach wśród młodych dorosłych, jak i w rosnącej liczbie konfiskat oraz w działalności laboratoriów produkujących coraz to nowe substancje psychoaktywne.

Metamfetamina i ketamina: Zaskakujące wzrosty w Krakowie

Metamfetamina to kolejny narkotyk, którego użycie wyraźnie rośnie w Europie Środkowej. Na czele rankingu pod tym względem znalazły się czeskie Czeskie Budziejowice, a pięć pierwszych miejsc zajmują inne czeskie miasta. Wysokie stężenia tego silnie uzależniającego narkotyku odnotowano również w ściekach słowackich miast, na przykład w Pieszczanach, gdzie konsumpcja wzrosła o 343 procent rok do roku.

Te niepokojące wzrosty są niestety widoczne również w Krakowie. W tutejszych ściekach odnotowano drastyczny wzrost metamfetaminy o 264 procent. To dane, które stawiają Kraków w czołówce miast z rosnącym problemem tego narkotyku. Co więcej, dane z 2025 roku przynoszą również niespodziankę w kwestii ecstasy (MDMA). Podczas gdy w Europie spada popularność tej substancji, w Krakowie MDMA wzrosło o 249 procent, co jest odstępstwem od ogólnoeuropejskiego trendu.

Raport wskazuje również na rosnące użycie ketaminy w Europie. Spośród 68 badanych miast, aż 47 odnotowało wzrost między 2024 a 2025 rokiem. W kontynentalnej części Europy w rankingu prowadzą Amsterdam i Berlin, a poza skalą jest Bristol. Ketaminowy wzrost jest widoczny także w krakowskich ściekach, gdzie w stosunku do lat ubiegłych odnotowano wzrost o 159 procent.

