To miasto w woj. małopolskim ma jeden z najpiękniejszych zamków. Jan Długosz pisał w nim swoje kroniki [GALERIA]

Krystian Janik
2026-05-13 15:08

Usytuowane malowniczo w dolinie Raby, w pobliżu Krakowa, Dobczyce to miasto z fascynującą historią, której centrum stanowi jeden z najpiękniejszych zamków Małopolski. W jego murach znany kronikarz Jan Długosz pisał swoje dzieła i kształcił królewskich synów. Jak prezentuje się to niezwykłe miejsce? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Dobczyce to jedno z najciekawszych miast w Małopolsce. Jego ozdobą jest piękny zamek

Historia Dobczyc sięga co najmniej 1266 roku, kiedy to miejscowość została po raz pierwszy odnotowana jako wieś. Jej znaczenie wzrosło gwałtownie na początku XIV wieku, gdy około 1310 roku nadano jej prawa miejskie. Jako miasto królewskie, Dobczyce cieszyły się opieką władców. Król Kazimierz Wielki, chcąc wesprzeć rozwój gospodarczy miasta, w 1340 roku zwolnił jego mieszczan z opłat celnych. W kolejnych stuleciach Dobczyce słynęły z handlu, zwłaszcza suszonymi śliwami, wełną oraz suknem, a mieszkańcy korzystali z przywileju zakupu soli bezpośrednio z żup wielickich.

Największym skarbem Dobczyc jest górujący nad miastem zamek. Jego mury były świadkiem ważnych wydarzeń w historii Polski. To tutaj schronienie i miejsce do pracy znalazł Jan Długosz, który pisał fragmenty swoich słynnych kronik. Warownia pełniła również funkcję ośrodka edukacyjnego dla królewskich synów, których wychowawcą był właśnie Długosz. Jednym z jego podopiecznych był przyszły święty, królewicz Kazimierz. Miasto było także miejscem narodzin Leonarda Vitreatorisa, wybitnego astronoma i matematyka, który w XV wieku pełnił funkcję dziekana Akademii Krakowskiej.

Okres świetności miasta zakończył potop szwedzki, który doprowadził do załamania gospodarki. W czasach rozbiorów Dobczyce znalazły się pod panowaniem austriackim. Pod koniec XVIII wieku podróżnik Ewaryst Andrzej Kuropatnicki opisywał miasto jako zdobione jedynie murowanym kościołem, a po zamku królewskim pozostały już tylko „ostatki ruderów”. Nowy impuls do rozwoju nadszedł dopiero w XIX wieku, kiedy powstał tu urząd pocztowy i spółka oszczędnościowa. Niestety, pod koniec stulecia postęp został zahamowany przez klęski nieurodzaju i epidemię cholery.

Współczesne Dobczyce, liczące nieco ponad 6 tysięcy mieszkańców, są częścią aglomeracji krakowskiej i stanowią atrakcyjny cel wycieczek. Miasto zachowało ślady dawnego, szachownicowego układu urbanistycznego. Do najważniejszych zabytków wpisanych do rejestru, obok malowniczych ruin zamku i fragmentów murów obronnych, należy gotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Całość tworzy unikalny zespół urbanistyczno-krajobrazowy, który przyciąga turystów poszukujących historii i pięknych widoków.

