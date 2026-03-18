Młody mężczyzna nie żyje. Tragiczny wypadek w Małopolsce

wypadek drogowy w Słupowie (Toporów)

zgłoszenie o godz. 15:25

jedna osoba nie żyje

dwie osoby zostały ranne

prowadzona była resuscytacja i użyto AED

sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do strażaków w środę (18.03) o godzinie 15:25. - Po przybyciu na miejsce nasi ratownicy przejęli resuscytację krążeniowo-oddechową od osób postronnych - informują druhowie z OSP Nieszków.

Poszkodowanemu udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie akcji wykorzystano także defibrylator AED. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego dalsze czynności przejęli medycy. Niestety pomimo intensywnych działań ratowników, strażaków i lekarzy, życia jednej osoby nie udało się uratować. W wypadku ucierpiały również dwie inne osoby, które zostały zabrane do szpitala. Jak informuje "Gazeta Krakowska", w wypadku zginął 22-letni kierowca fiata seicento.

Okoliczności tragedii będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratora. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące przebiegu wypadku.