Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił przekazanie 200 tys. zł wsparcia finansowego dla policji w Krakowie.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratującego życie i zdrowie, w tym kamizelek i zestawów ratowniczych dla funkcjonariuszy.

Decyzja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie policji i wynika z niedawnego zamachu na Starym Mieście (7 listopada), gdzie ranni policjanci używali prywatnych kamizelek.

Miasto pomoże policji kupić kamizelki dla funkcjonariuszy

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ogłosił w mediach społecznościowych, że podjął decyzję o wsparciu finansowym dla policji. Jak poinformował włodarz miasta, decyzja ta była bezpośrednią odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie ze strony kierownictwa krakowskich funkcjonariuszy. Środki te nie trafią jednak do ogólnego budżetu, lecz zostaną ściśle spożytkowane na zakup specjalistycznego wyposażenia ratującego życie i zdrowie.

- Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup kamizelek i zestawów ratowniczych dla policjantów - wyjaśnił sternik krakowskiego samorządu.

Kraków przekaże policji 200 tysięcy złotych. Decyzja została podjęta w reakcji na niedawny zamach. Rozpoczęła się wówczas dyskusja, czy funkcjonariusze są odpowiednio wyposażeni, by stawić czoła uzbrojonym po zęby przestępcom.

Bohaterscy policjanci korzystali z własnego sprzętu

Przypomnijmy, że 7 listopada na krakowskim Starym Mieście rozegrały się dramatyczne sceny. Policjanci Jakub Kulik oraz Artur Morański podjęli pościg za uzbrojonym Michałem Oksińskim. W trakcie interwencji doszło do strzelaniny, w której obaj mundurowi odnieśli ciężkie obrażenia. Dzięki swojej nieustępliwości i odwadze zdołali jednak obezwładnić agresora, zapobiegając jeszcze większej tragedii.

Ranni funkcjonariusze sami sfinansowali zakup profesjonalnych kamizelek kuloodpornych z własnych, prywatnych środków. Rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, podinspektor Katarzyna Cisło, przyznała wprost, że sprzęt ochronny użyty podczas akcji przez Jakuba Kulika i Artura Morańskiego nie należał do policyjnych zasobów. Rzeczniczka zaznaczyła, że małopolskie komendy posiadają na swoim stanie magazynowym kamizelki kuloodporne, jednak ich ogólna liczba pokrywa obecnie około 50 procent realnego zapotrzebowania całej jednostki.

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