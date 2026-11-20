Policjanci z Krakowa użyli podczas akcji prywatnych kamizelek kuloodpornych

Temat prywatnego sprzętu ochronnego jako pierwszy nagłośnił w mediach dziennikarz Przemysław Talkowski, który na antenie Kanału Zero powołał się na relacje żon poszkodowanych mundurowych. Z jego słów wynikało, że ranni funkcjonariusze sami sfinansowali zakup profesjonalnych kamizelek kuloodpornych z własnych środków.

Medialne doniesienia doczekały się już oficjalnego potwierdzenia ze strony służb. W rozmowie z TVN24 rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło przyznała, że sprzęt ochronny użyty podczas akcji przez Jakuba Kulika i Artura Morańskiego nie należał do policyjnych zasobów.

Wspomniani policjanci 7 listopada podjęli pościg za uzbrojonym Michałem Oksińskim. Po strzelaninie na krakowskim Starym Mieście mundurowi obezwładnili agresora i sami odnieśli przy tym ciężkie rany, a ich zachowanie zyskało powszechne miano bohaterskiego.

Wyposażenie w małopolskiej policji. Kamizelki kuloodporne tylko dla połowy składu

Decyzja funkcjonariuszy o wykorzystaniu prywatnych osłon zamiast sprzętu służbowego wywołała falę pytań. Katarzyna Cisło zaznaczyła, że komendy posiadają na stanie kamizelki kuloodporne, ale ich liczba pokrywa około 50 procent zapotrzebowania.

Rzeczniczka wyjaśniła przy tym, że nie każdy policjant realizuje zadania patrolowe lub interwencyjne. Z tego powodu kierownictwo formacji uznaje obecną liczbę kamizelek za w pełni wystarczającą do prowadzenia codziennych działań.

Przedstawicielka małopolskiej policji nie wyjaśniła jednak, z jakiego powodu Kulik i Morański założyli na służbę własny sprzęt. Dodała, że powody tej decyzji mogą przedstawić wyłącznie sami poszkodowani funkcjonariusze.

Były policjant o prywatnym sprzęcie w policji. „Tajemnica poliszynela”

Były policjant oraz wieloletni rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji Dariusz Nowak ocenia, że używanie prywatnych kamizelek przez mundurowych nie jest zjawiskiem nadzwyczajnym w tym środowisku.

W wypowiedzi dla TVN24 ekspert wytłumaczył, że policjanci często kupują własne osłony, gdyż są one lżejsze, wygodniejsze w codziennej pracy i lepiej leżą na ciele. Istotną rolę odgrywa też higiena, ponieważ służbowe kamizelki nierzadko przechodzą z rąk do rąk między funkcjonariuszami, co nie każdemu odpowiada.

Zdaniem byłego rzecznika KGP to właśnie te czynniki sprawiają, że wielu policjantów decyduje się na sfinansowanie własnego sprzętu ochronnego, choć oznacza to dla nich dodatkowy wydatek.

Małopolska policja zapowiada kontrolę i weryfikację atestów kamizelek

Komenda w Małopolsce zamierza dokładnie zbadać okoliczności tego zdarzenia. Контроla ma wykazać między innymi, czy prywatne kamizelki rannych funkcjonariuszy miały odpowiednie atesty oraz czy przełożeni zostali prawidłowo poinformowani o ich użytkowaniu.

Katarzyna Cisło zwróciła uwagę na procedury, według których dowódca przed każdą służbą musi skontrolować broń i wyposażenie podwładnych. Podkreśliła, że w obliczu tak poważnego incydentu wszelkie wątpliwości muszą zostać rozwiane.

Wyjaśnienie sprawy utrudnia fakt, że po strzelaninie kamizelki zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy w śledztwie. Dokładne zbadanie wszystkich kwestii związanych z ich użyciem będzie możliwe dopiero po zakończeniu pracy przez śledczych.

Ceny kamizelek kuloodpornych. Ile kosztuje profesjonalny sprzęt?

Na profesjonalną kamizelkę kuloodporną trzeba wydać tysiące złotych. Koszt certyfikowanych egzemplarzy, z których korzystają formacje mundurowe i agencje ochrony, startuje zazwyczaj z poziomu około 3 tys. zł. W zależności od użytych materiałów, klasy ochrony czy dodatkowych wkładów balistycznych, kwota ta może wzrosnąć do kilku, a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Przykładowo certyfikowany model kamizelki balistycznej DTF Protection IMPACT 2 kosztuje w Polsce około 3,5 tys. zł. Zakup takiego sprzętu z prywatnych funduszy przez Jakuba Kulika i Artura Morańskiego oznaczał więc dla nich spore obciążenie finansowe. Funkcjonariusze wydali własne pieniądze na element wyposażenia, od którego na służbie zależy ich zdrowie i życie.

Ranni policjanci z Krakowa bohaterami. Sprawa ich wyposażenia budzi wątpliwości

Losy Jakuba Kulika oraz Artura Morańskiego wywołały duże poruszenie w społeczeństwie. Po dramatycznym zamachu na Rynku w Krakowie obaj funkcjonariusze stali się dla wielu obywateli uosobieniem poświęcenia i odwagi. Równocześnie jednak fakt użycia przez nich prywatnych kamizelek kuloodpornych zapoczątkował debatę na temat stanu policyjnego wyposażenia i zrodził pytania, czy mundurowi na pierwszej linii zagrożenia muszą sami płacić za własne bezpieczeństwo.

Wszelkie wątpliwości w tej kwestii mają zostać rozwiane po zakończeniu zapowiedzianego przez policję postępowania wyjaśniającego.

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