Kraków pożegnał 12-letnią Elę. Jej poszukiwania śledziła cała Polska

Anita Leszaj
Anita Leszaj
D.P
2026-06-04 12:34

To dramat, który wstrząsnął nie tylko Krakowem, ale całą Polską. 12-letnia Ela zaginęła po spotkaniu ze znajomymi, a w jej poszukiwania zaangażowano ogromne siły. Niestety, po dwóch dniach w Lasku Wolskim odnaleziono jej ciało. W środę, 3 czerwca odbył się pogrzeb dziewczynki, w którym uczestniczyli bliscy i przyjaciele. Przyczyny tej tragedii wciąż bada prokuratura.

Setki osób szukały 12-letniej Eli. Mieszkańcy Krakowa pożegnali ją ze łzami

W środę, 3 czerwca, na cmentarzu parafialnym na krakowskim Salwatorze odbył się pogrzeb 12-letniej Eli. Losami dziewczynki przez wiele dni żył cały Kraków. Pod koniec maja nastolatka nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi, a w zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zaangażowano służby i setki mieszkańców. Niestety finał okazał się dramatyczny – po dwóch dniach ciało dziewczynki odnaleziono w Lasku Wolskim.

W ostatniej drodze Eli towarzyszyli jej bliscy, rodzina oraz liczni przyjaciele. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele Norbertanek. W świątyni nie zabrakło osób, które znały i lubiły 12-latkę. Jej śmierć pozostawiła wśród najbliższych ogromny ból, smutek i poczucie straty.

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Grób 12-latki utonął w kolorowych kwiatach. Prokuratura bada przyczyny śmierci w Lasku Wolskim

– Nie pozwólcie, by to co kochała umarło razem z nią – mówił kapłan podczas kazania kierując to przesłanie do młodzieży.

Duchowny nawiązywałaprzede wszystkim do fragmentów Ewangelii. Po zakończeniu ceremonii grób 12-latki został zasypany kolorowymi kwiatami. Równolegle trwa śledztwo mające wyjaśnić okoliczności śmierci dziewczynki. Śledczy przesłuchali już pierwszych świadków, w tym strażników miejskich, którzy odnaleźli ciało w trudno dostępnym rejonie Lasku Wolskiego. Jak dotąd policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich w tym zdarzeniu.

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