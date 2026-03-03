Prezydent Krakowa ogłosił konkurs na nowe stanowisko Rzecznika Praw Lokatorów, który będzie działał w ramach Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta.

Do zadań rzecznika będzie należało m.in. wspieranie mieszkańców w sprawach mieszkaniowych, monitorowanie programów oraz rekomendowanie usprawnień w polityce mieszkaniowej miasta.

Kandydaci muszą posiadać wykształcenie prawnicze i minimum 4-letni staż pracy, a zgłoszenia można wysyłać do 31 marca.

Nowy urzędnik zajmie się prawami lokatorów w Krakowie

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, powołanie Rzecznika Praw Lokatorów ma sprawić, że głos mieszkańców i ich codzienne potrzeby będą znacznie lepiej słyszalne w strukturach magistratu. To ważny sygnał dla tysięcy osób wynajmujących mieszkania lub starających się o lokal z zasobu komunalnego. Do tej pory często czuli się oni pozostawieni sami sobie w gąszczu przepisów i urzędniczych procedur. Teraz ma się to zmienić. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odgrywać kluczową rolę we wspieraniu krakowian w sprawach mieszkaniowych. Jej zadaniem będzie nie tylko interweniowanie w konkretnych przypadkach, ale także systemowe działanie na rzecz poprawy sytuacji lokatorów.

Do głównych obowiązków Rzecznika Praw Lokatorów będzie należało między innymi monitorowanie miejskich programów mieszkaniowych, opiniowanie działań podejmowanych przez Wydział Mieszkalnictwa oraz rekomendowanie konkretnych usprawnień w zarządzaniu zasobem komunalnym miasta. W praktyce oznacza to, że rzecznik będzie miał realny wpływ na kształtowanie polityki mieszkaniowej Krakowa, dbając o ochronę praw najemców i transparentność działań administracji.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby zostać krakowskim Rzecznikiem Praw Lokatorów? Zarobki robią wrażenie

Konkurs skierowany jest do osób z wyższym wykształceniem prawniczym. To jednak dopiero początek. Niezbędne jest posiadanie minimum czteroletniego stażu pracy oraz udokumentowanego doświadczenia w obszarach kluczowych dla przyszłego rzecznika. Chodzi tu między innymi o doradztwo i pomoc prawną, obsługę najmu, pracę w jednostkach sektora finansów publicznych lub działalność naukową i dydaktyczną związaną z tematyką mieszkaniową.

Co istotne, kandydaci i kandydatki muszą nie tylko wykazać się znajomością przepisów, w tym ustawy o ochronie praw lokatorów, ale także przedstawić własną, autorską koncepcję pracy na stanowisku rzecznika. To swoisty test wizji i pomysłu na realne wspieranie mieszkańców. Dokumenty aplikacyjne można składać wyłącznie do 31 marca. Po tym terminie urzędnicy zweryfikują zgłoszenia. Osoby, które przejdą pierwszy etap rekrutacji, zostaną zaproszone na test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną. Najlepsi mają szansę na stabilne zatrudnienie i realny wpływ na funkcjonowanie miasta, a co za tym idzie – na poprawę losu tysięcy lokatorów. Miasto kusi umową o pracę, możliwością rozwoju zawodowego oraz unikalną szansą udziału w projektach kluczowych dla mieszkańców.

Zgodnie z informacjami magistratu Rzecznik Praw Lokatorów ma zarabiać od 9000 do 11000 złotych brutto, w zależności od stażu pracy. Może też liczyć na dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu pracy z przedziału od 5 % do 20 % wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. "trzynastkę".

