Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) prowadzi w sondażu prezydenckim dla Krakowa z poparciem 32,88%, wyprzedzając Monikę Piątkowską (27,78%) o 5,1 punktu procentowego.

W porównaniu z poprzednim badaniem, Gibała traci poparcie, a Piątkowska zyskuje, co zmniejsza przewagę lidera i sprawia, że wybory pozostają otwarte.

Sondaż został przeprowadzony przez Ogólnopolską Grupę Badawczą dla LoveKraków.pl w Krakowie w dniach 23-24 września 2026 roku na próbie 750 mieszkańców; na trzecim miejscu znalazł się Michał Drewnicki (16,11%).

Kto wygra wybory prezydenckie w Krakowie? Wyniki najnowszego sondażu

Walka o fotel prezydenta stolicy Małopolski wchodzi w decydującą fazę. Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) dla portalu LoveKraków.pl, żaden z kandydatów nawet nie zbliża się do uzyskania bezwzględnej większości, co zwiastuje, że konieczne będzie przeprowadzenie II tury. Na czele wyścigu wciąż znajduje się Łukasz Gibała, reprezentujący komitet Kraków dla Mieszkańców, który uzyskał poparcie na poziomie 32,88 proc. Tuż za jego plecami plasuje się Monika Piątkowska, startująca z poparciem koalicji KO-PSL, na którą chce zagłosować 27,78 proc. ankietowanych.

Analiza trendów pokazuje, że dotychczasowy lider ma powody do zmartwień. Porównując obecne dane z wcześniejszym badaniem OGB zrealizowanym dla Polsat News, poparcie dla Łukasza Gibały spadło z poziomu 39,17 proc. do obecnych 32,88 proc. W tym samym czasie Monika Piątkowska zanotowała wyraźny wzrost – z 23,74 proc. do 27,78 proc.

Przyczyny takiego stanu rzeczy tłumaczy Patryk Salamon, redaktor naczelny portalu LoveKraków.pl: „Łukasz Gibała traci w porównaniu z badaniem z niedzieli, ponieważ jako jedyny z głównych kandydatów nie reprezentuje partii politycznej”. Jak dodaje dziennikarz, dotychczas lider zbierał głosy od bardzo zróżnicowanego elektoratu. W momencie, gdy partie polityczne zaczęły mocniej mobilizować swoich tradycyjnych wyborców, bezpartyjny kandydat zaczął tracić dystans.

Na trzecim miejscu w sondażu uplasował się kandydat Prawa i Sprawiedliwości, Michał Drewnicki, zdobywając 16,11 proc. głosów. Dalsze miejsca zajęły odpowiednio: Aleksandra Owca (Partia Razem) z wynikiem 11,01 proc., Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica) – 7,01 proc. oraz Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej) – 5,07 proc. Stawkę zamyka Sławomir Pietrzyk (SDPL), który uzyskał zaledwie 0,14 proc. poparcia. Warto zauważyć, że aż 23,78 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać swojego faworyta – ich głosy zostały w zestawieniu rozłożone proporcjonalnie.

Sondaż prezydencki w Krakowie. Gdzie kandydaci mają największe poparcie?

Geografia wyborcza Krakowa pokazuje wyraźne podziały. Łukasz Gibała notuje najlepsze wyniki w Śródmieściu, gdzie popiera go 34,41 proc. badanych, oraz wśród wyborców deklarujących poglądy centrowe (36,53 proc.). Z kolei Monika Piątkowska dominuje w Nowej Hucie, uzyskując tam 31,52 proc. wskazań. Michał Drewnicki deklasuje rywali wśród osób o poglądach prawicowych, zdobywając w tej grupie aż 50,42 proc. głosów.

Badanie zostało zrealizowane przez OGB w dniach 23 i 24 września 2026 roku metodą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 750 pełnoletnich mieszkańców Krakowa.

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