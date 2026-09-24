Duchowny wracał od chorego, potrącił go 18-latek. Proszą o modlitwę za ks. Przemysława

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-24 20:22

W Myślenicach doszło do groźnego wypadku na przejściu dla pieszych. 18-letni motocyklista potrącił przechodzącego przez pasy ks. Przemysława Druszcza, wikariusza miejscowego sanktuarium. Jak podaje portal faktywadowice.pl, duchowny wracał właśnie z posługi u chorego. Kapłan trafił do szpitala, a jego parafia prosi o duchowe wsparcie.

Przewrócony motocykl na mokrej drodze przy pasach. Na wstawce kościół. O wypadku w Myślenicach czytaj na Eska Kraków.
Autor: Małopolska Policja, Mach240390/CC BY 3.0/wikipedia/ Materiały prasowe
  • We wtorek, 22 września, tuż przed 18:00 na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach doszło do potrącenia pieszego przez 18-letniego kierowcę jednośladu.
  • Młody kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze, przez co w trakcie gwałtownego hamowania stracił panowanie nad maszyną i uderzył w człowieka na pasach.
  • Rannym okazał się ks. Przemysław Druszcz, pełniący posługę w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej.

Ksiądz potrącony na pasach przez motocyklistę. Duchowny trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło, gdy 18-latek jechał ulicą Kniaziewicza w kierunku ulicy 3 Maja. Dojeżdżając do oznakowanego przejścia, zauważył 35-letniego pieszego. Młody kierowca gwałtownie nacisnął na hamulec, ale stracił przyczepność na śliskiej, jesiennej nawierzchni. Motocykl się przewrócił, a następnie wpadł w przechodzącego mężczyznę.

Okazało się, że poszkodowanym jest ks. Przemysław Druszcz. Z ustaleń serwisu faktywadowice.pl wynika, że duchowny został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł trwającą aż pięć godzin operację.

Parafianie modlą się o zdrowie potrąconego księdza z Myślenic

Wierni związani z myślenickim Sanktuarium Matki Bożej apelują o wsparcie dla rannego kapłana. Duchowni z parafii w Myślenicach proszą o wstawiennictwo przed cudownym obrazem.

- Kto ma możliwość, zapraszamy do modlitwy za ks. Przemysława przed Wizerunkiem Myślenickiej Pani - napisało na swoim profilu FB Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej.

W intencji powrotu do zdrowia ks. Przemysława zorganizowano już specjalne nabożeństwa. W środę i czwartek wierni zgromadzili się na wspólnej modlitwie. Szczególnie aktywnie w akcję wsparcia włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach.

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