Duchowny wracał od chorego, potrącił go 18-latek. Proszą o modlitwę za ks. Przemysława

We wtorek, 22 września, tuż przed 18:00 na ulicy Kniaziewicza w Myślenicach doszło do potrącenia pieszego przez 18-letniego kierowcę jednośladu.

Młody kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze, przez co w trakcie gwałtownego hamowania stracił panowanie nad maszyną i uderzył w człowieka na pasach.

Rannym okazał się ks. Przemysław Druszcz, pełniący posługę w Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej.

Ksiądz potrącony na pasach przez motocyklistę. Duchowny trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło, gdy 18-latek jechał ulicą Kniaziewicza w kierunku ulicy 3 Maja. Dojeżdżając do oznakowanego przejścia, zauważył 35-letniego pieszego. Młody kierowca gwałtownie nacisnął na hamulec, ale stracił przyczepność na śliskiej, jesiennej nawierzchni. Motocykl się przewrócił, a następnie wpadł w przechodzącego mężczyznę.

Okazało się, że poszkodowanym jest ks. Przemysław Druszcz. Z ustaleń serwisu faktywadowice.pl wynika, że duchowny został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie przeszedł trwającą aż pięć godzin operację.

Parafianie modlą się o zdrowie potrąconego księdza z Myślenic

Wierni związani z myślenickim Sanktuarium Matki Bożej apelują o wsparcie dla rannego kapłana. Duchowni z parafii w Myślenicach proszą o wstawiennictwo przed cudownym obrazem.

- Kto ma możliwość, zapraszamy do modlitwy za ks. Przemysława przed Wizerunkiem Myślenickiej Pani - napisało na swoim profilu FB Sanktuarium Matki Bożej Pani Myślenickiej.

W intencji powrotu do zdrowia ks. Przemysława zorganizowano już specjalne nabożeństwa. W środę i czwartek wierni zgromadzili się na wspólnej modlitwie. Szczególnie aktywnie w akcję wsparcia włączyła się społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach.

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