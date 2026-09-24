Rewolucja w krakowskim szpitalu. Roboty zaczęły produkować leki

W Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie otwarto pierwszą w Polsce i trzecią w Europie w pełni zautomatyzowaną aptekę szpitalną. Inwestycja o wartości ok. 80 mln zł ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.

Apteka wykorzystuje roboty do produkcji i pakowania indywidualnych dawek leków dla pacjentów w specjalne woreczki z kodem, eliminując błędy i usprawniając podawanie preparatów. System Unit Dose poprawia kontrolę nad farmakoterapią.

Nowa placówka, działająca 24 godziny na dobę, jest przeznaczona wyłącznie dla pacjentów szpitala i jego przychodni. Farmaceuci nadal sprawdzają interakcje leków i przeciwwskazania.

Jak działają roboty w Szpitalu Rydygiera? To koniec ery tabletek w kieliszkach!

Nowo wybudowany, trzykondygnacyjny obiekt o imponującej powierzchni prawie 2,7 tysiąca metrów kwadratowych powstał na terenie krakowskiej placówki w zaledwie kilkanaście miesięcy. Ta gigantyczna inwestycja, warta aż 80 milionów złotych, całkowicie zmieni sposób, w jaki pacjenci otrzymują leki. Środki na ten cel pochodzą m.in. z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia, a także z budżetu województwa małopolskiego oraz funduszy własnych lecznicy.

Jak wyjaśnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową (PAP) prezes placówki Artur Asztabski, automatyczna apteka szpitalna w Krakowie to jedno z najnowocześniejszych tego typu miejsc na całym kontynencie. Podobne zaawansowane technologicznie systemy działają obecnie jedynie w Hiszpanii oraz Belgii. „Powstała jedna z najnowocześniejszych aptek szpitalnych, najnowocześniejsza w Polsce i jedna z trzech takich w Europie” – podkreślił z dumą Asztabski, dodając, że apteka, obok bloku operacyjnego, stanowi absolutne serce każdego szpitala.

Czy automatyczna apteka szpitalna w Krakowie jest bezpieczna dla pacjentów?

Kluczem do sukcesu nowej inwestycji są roboty, które przejęły na siebie obowiązek precyzyjnego przygotowywania i magazynowania leków, w tym skomplikowanych antybiotyków oraz cytostatyków stosowanych w terapiach przeciwnowotworowych. Dzięki temu pacjenci oddziałów onkologii i radioterapii już teraz mogą korzystać z ultra-bezpiecznego systemu.

Jak dokładnie wygląda ten proces w praktyce? Maszyna pakuje pojedynczą tabletkę dla chorego do specjalnego woreczka z kodem kreskowym. „Czyli nie będzie już tabletek w kieliszku na tacy, a będą torebeczki, które będą pacjenci dostawać bezpośrednio od pielęgniarki” – wytłumaczył prezes Artur Asztabski dla PAP. Następnie pielęgniarka na oddziale skanuje kod z opaski pacjenta oraz kod z woreczka z lekiem. Jeśli wszystko się zgadza, chory otrzymuje swoją dawkę.

System ten opiera się na technologii Unit Dose oraz rygorystycznej regule 6R. W praktyce oznacza to bezbłędne podanie właściwemu pacjentowi odpowiedniego leku, w idealnej dawce, właściwej postaci i o określonym czasie. Co więcej, roboty potrafią również produkować zindywidualizowane preparaty żywienia klinicznego, niezbędne dla osób po ciężkich operacjach układu pokarmowego.

Kto może skorzystać z nowoczesnej apteki i jaka jest rola farmaceutów?

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że nowo powstała placówka nie jest zwykłym punktem handlowym. Kierownik apteki Monika Augustyn w wypowiedzi dla PAP przypomniała, że aptek szpitalnych nie wolno mylić z tradycyjnymi aptekami otwartymi, do których może wejść każdy przechodzień z ulicy. Ta nowoczesna przestrzeń służy wyłącznie pacjentom hospitalizowanym oraz tym leczącym się w przyszpitalnych przychodniach.

Mimo ogromnej automatyzacji, kluczową rolę w całym procesie nadal odgrywają ludzie. Doświadczeni farmaceuci czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem maszyn i bezpieczeństwem kuracji. To oni analizują, czy przepisywane chorym preparaty nie wchodzą ze sobą w niebezpieczne interakcje oraz czy nie występują przeciwwskazania do ich podania.

Marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka podkreślił, że ta rewolucyjna apteka będzie funkcjonować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki temu pacjenci Szpitala Rydygiera mogą liczyć na najwyższy komfort i bezpieczeństwo opieki medycznej o każdej porze dnia i nocy.

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