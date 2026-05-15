Kupiła zdrapkę za 2 euro podczas lotu Ryanairem z Krakowa. Zgarnęła gigantyczną kwotę

Anastazja Lisowska
2026-05-15 8:48

Pasażerka podróżująca z Krakowa do Liverpoolu zakupiła na pokładzie samolotu charytatywną zdrapkę Ryanair za jedyne 2 euro. Po upływie roku okazało się, że ten niepozorny kupon zagwarantował jej 500 tys. euro, co daje kwotę ponad 2 mln zł. Co istotne, zwyciężczyni jest wieloletnią klientką tanich linii lotniczych.

Autor: pixabay/ CC0 1.0

Szczęśliwy lot z Krakowa. Gigantyczna wygrana w loterii Ryanaira

Irlandzki przewoźnik Ryanair ogłosił rozstrzygnięcie tegorocznej edycji charytatywnego finału "Win A Million". Zwyciężczynią została Helen Swindells z Liverpoolu, do której trafiło 500 tysięcy euro. Wszystko za sprawą zdrapki kupionej na pokładzie samolotu.

Kobieta weszła w posiadanie szczęśliwego losu w maju 2025 roku, podczas lotu ze stolicy Małopolski do Liverpoolu, płacąc za niego tylko 2 euro. 12 miesięcy później brytyjska turystka wzięła udział w ostatecznym losowaniu, które odbyło się w malowniczym zamku Slane, zlokalizowanym w irlandzkim hrabstwie Meath.

Zakup zdrapki charytatywnej odmienił życie Brytyjki

Jak wyznała Helen Swindells, główną motywacją do nabycia losu była chęć wsparcia fundacji Naomi & Jacks, która niesie pomoc ciężko chorym dzieciom i młodym ludziom w Wielkiej Brytanii. Zwyciężczyni nie zakładała, że ten drobny gest zaowocuje tak spektakularną wygraną, całkowicie zmieniającą jej dotychczasowe życie.

W corocznym wydarzeniu "Win a Million" Ryanaira – wydarzeniu, które na zawsze odmieniło moje życie. Wiedziałam, że można wygrać milion euro, ale nigdy nie przypuszczałam, że wygram cokolwiek zbliżonego do tej kwoty – a już na pewno nie, że wyjdę z nagrodą w wysokości 500 000 euro. To naprawdę zmienia życie i nie mogłabym być szczęśliwsza! - mówiła Helen Swindells.

Jak działają zdrapki Ryanair?

Inicjatywa charytatywnych zdrapek realizowana przez Ryanair jest wspierana przez 13 różnych organizacji pożytku publicznego z całej Europy. Dochód ze sprzedaży losów zasila konta fundacji, które na co dzień pomagają dzieciom, całym rodzinom i osobom wymagającym specjalistycznego wsparcia medycznego.

Pasażerowie nabywający zdrapki w trakcie lotów irlandzkimi liniami mają szansę nie tylko na finałową nagrodę. W puli znajdują się również inne atrakcyjne bonusy:

  • gotówka w kwocie 10 tys. euro,
  • auto,
  • bony i środki do wykorzystania w podniebnym sklepie,
  • szansa na kwalifikację do finału akcji "Win A Million".
