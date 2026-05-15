Tragedia na Podhalu. Motocyklista zderzył się z autem osobowym

Śmiertelny wypadek na DW958. Tragedia na trasie z Witowa do Chochołowa
- 14 maja w godzinach wieczornych na drodze wojewódzkiej nr 958 miał miejsce tragiczny wypadek.
- W zdarzeniu uczestniczył samochód osobowy oraz motocykl kierowany przez 31-latka.
- Kierowca jednośladu zginął na miejscu.
Do tego dramatycznego zdarzenia drogowego doszło w czwartek, 14 maja, tuż przed godziną 18:00. Na odcinku trasy wojewódzkiej numer 958, który łączy Witów z Chochołowem, samochód osobowy zderzył się z jadącym motocyklem. W wyniku potężnego uderzenia najpoważniejsze obrażenia odniósł kierujący jednośladem.
Chociaż na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, które podjęły walkę o życie poszkodowanego, akcja ratunkowa zakończyła się niepowodzeniem. Obrażenia ciała 31-letniego mężczyzny okazały się na tyle rozległe, że zmarł on na miejscu wypadku. Dokładne przyczyny oraz przebieg tej śmiertelnej w skutkach kolizji pozostają na ten moment nieznane, a ich badaniem zajmują się funkcjonariusze policji.
„Dzisiaj po godz.18 doszło do poważnego zderzenia drogowego, udziałem motocykla i samochodu osobowego. 31-letni kierujący motocyklem z powiatu tatrzańskiego niestety nie przeżył wypadku. Na miejscu wypadku nadal pracują policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz biegły wyjaśniając wszelkie okoliczności zdarzenia. Więcej informacji przekażemy po zakończeniu czynności” - poinformował bezpośrednio po wypadku rzecznik zakopiańskich funkcjonariuszy asp. szt. Roman Wieczorek.