"Latające taksówki" nad Zakopanem. Ten projekt ma rozwiązać odwieczny problem

Korki w Zakopanem a nowe rozwiązania

Podhalański kurort boryka się z gigantycznymi trudnościami w przemieszczaniu się. W szczycie sezonu główne ulice miasta są całkowicie zablokowane, przez co dotarcie do atrakcji turystycznych zajmuje nieproporcjonalnie dużo czasu. Naturalnym następstwem tej sytuacji są powracające dyskusje na temat innowacyjnych metod transportu. Jedna z propozycji brzmi niezwykle nowocześnie i zakłada uruchomienie sieci gondoli kursujących nad głowami przechodniów.

Kolej gondolowa nad ulicami miasta

Jak podaje Onet, koncepcja opiera się na stworzeniu infrastruktury linowej biegnącej bezpośrednio nad ciągami komunikacyjnymi. Niewielkie wagoniki, zdolne pomieścić kilkunastu pasażerów, miałyby kursować między przystankami zlokalizowanymi w kluczowych punktach kurortu. Głównym celem tego śmiałego przedsięwzięcia jest zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, co przyniosłoby ulgę kierowcom. Futurystyczne wizualizacje pokazują, jak mógłby wyglądać ten nietypowy system transportu zbiorowego.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Latające taksówki powstaną w Zakopanem? Wizualizacje AI

7

Inwestycja PKL i historia projektu

Warto zauważyć, że wizja podniebnego transportu w zimowej stolicy Polski nie jest nowością. Pierwsze plany budowy tak zwanego "podniebnego metra" nakreślono już dwie dekady temu, jednak wówczas potraktowano je jako zbyt odrealnione i odłożono na półkę. Obecnie temat powraca w nowym świetle. Za realizację zadania miałaby odpowiadać spółka Polskie Koleje Linowe. Przedsięwzięcie wpisuje się w szerszy plan inwestycyjny dla regionu Podhala, którego łączna wartość szacowana jest na pół miliarda złotych. Na ten moment nie podano konkretnych dat rozpoczęcia prac, a niejasna pozostaje również kwestia finansowania całej budowy.