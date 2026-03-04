Matura próbna z polskiego 2026. Arkusze CKE, odpowiedzi, rozwiązania zadań [4.03.2026]

Harmonogram próbnych matur CKE w marcu 2026 [4.03.2026]

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tegoroczne testy diagnostyczne zaplanowano na okres od 4 do 6 marca 2026 roku. Dla maturzystów to kluczowy sprawdzian, pozwalający zweryfikować stan wiedzy, oswoić się z procedurami oraz poczuć presję czasu, jaka towarzyszy prawdziwym egzaminom. Sesję otwiera język polski na poziomie podstawowym. Następnego dnia abiturienci zmierzą się z matematyką, a cykl próbnych zmagań zakończy egzamin z języka angielskiego, przewidziany na 6 marca.

Organizowane przez CKE egzaminy próbne pełnią funkcję stricte przygotowawczą. Ich celem jest pokazanie młodzieży, jak skonstruowany jest arkusz egzaminacyjny oraz jak efektywnie zarządzać czasem podczas rozwiązywania zadań. Rezultaty uzyskane podczas tej sesji nie są wpisywane na świadectwo dojrzałości, jednak stanowią bezcenną wskazówkę zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, wskazując partie materiału wymagające powtórzenia.

Zadania w arkuszu CKE z języka polskiego [MATURA PRÓBNA 2026]

W środę, 4 marca, uczniowie przystąpili do pisania próbnej matury z języka polskiego. To pierwszy i zazwyczaj najbardziej stresujący dzień próbnego egzaminu dojrzałości. Wszyscy z niecierpliwością sprawdzają, jakie tematy wypracowań i typy pytań przygotowała w tym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna w swoich arkuszach na poziomie podstawowym.

W niniejszym materiale będziemy na bieżąco monitorować przebieg egzaminu i wyniki uczniów. Zamieścimy tutaj sugerowane odpowiedzi opracowane przez naszego eksperta, zanim jeszcze pojawią się oficjalne klucze, należy więc traktować je poglądowo. Same arkusze egzaminacyjne CKE w formacie PDF udostępnimy do pobrania niezwłocznie po ich oficjalnym upublicznieniu przez komisję.