Próbna matura z polskiego 2026. Doszło do przecieku?! W sieci wrze od rzekomych arkuszy CKE [4.03.2026]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-03-04 7:50

W środę, 4 marca rozpoczyna się seria próbnych egzaminów dojrzałości organizowanych przez CKE. Choć do otwarcia arkuszy z języka polskiego pozostały tylko chwile, internet zalewają sensacyjne doniesienia o „przeciekach”. Media społecznościowe roją się od ofert udostępnienia pytań, jednak pedagodzy ostrzegają: to prosta droga do bycia oszukanym.

Próbna matura 2026 z języka polskiego. Internet pełen przecieków: „Mam cały arkusz” [4.03.2026]

i

Autor: SE, zrzut ekranu X

Terminarz egzaminów próbnych CKE w marcu 2026

Harmonogram tegorocznej sesji testowej jest precyzyjnie określony dla wszystkich maturzystów. Maraton rozpoczyna się 4 marca 2026 roku (środa) o godzinie 9:00 egzaminem z języka polskiego, na który przewidziano 240 minut. Kolejnego dnia, w czwartek 5 marca o tej samej porze, uczniowie zmierzą się z matematyką. Cykl zakończy sprawdzian z języka angielskiego, zaplanowany na piątek, 6 marca na godzinę 9:00.

Próbna matura z języka ojczystego startuje w środę, 4 marca 2026 roku punktualnie o godzinie 9:00. Test na poziomie podstawowym potrwa cztery godziny zegarowe i stanowi pierwsze poważne wyzwanie w ramach marcowej sesji organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To właśnie ten przedmiot generuje zazwyczaj największe napięcie wśród abiturientów, co tradycyjnie skutkuje pojawieniem się w internecie fałszywych doniesień o rzekomym wypłynięciu arkuszy tuż przed dzwonkiem.

Fałszywe arkusze CKE z języka polskiego krążą w sieci

Serwisy społecznościowe, ze szczególnym uwzględnieniem platformy X, zostały zalane postami użytkowników deklarujących posiadanie „całego arkusza z próbnej matury z polskiego CKE” jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem. Zdesperowani i zdenerwowani uczniowie masowo poszukują takich treści, licząc na ułatwienie sobie zadania i zyskanie pewności siebie. Rzeczywistość jest jednak inna, ponieważ procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są nieubłagane – oficjalne arkusze trafiają do domeny publicznej na stronach komisji oraz OKE dopiero w momencie rozpoczęcia pisania testu. Wszelkie propozycje wcześniejszego dostępu do pytań należy traktować jako sygnał ostrzegawczy.

Polecany artykuł:

Matura próbna z polskiego 2026. Arkusze CKE, odpowiedzi, rozwiązania zadań [4.0…

Ostrzeżenia przed oszustwami na maturalnych grupach

Specjaliści nie mają wątpliwości, że rzekome przecieki dotyczące próbnego egzaminu z języka polskiego w 2026 roku to w przeważającej mierze dezinformacja lub zwykłe oszustwo wymierzone w młodzież. Zamiast tracić czas na poszukiwanie nieistniejących arkuszy, znacznie rozsądniej jest poświęcić go na powtórkę lektur, szlifowanie formy wypowiedzi pisemnej czy analizę zadań z minionych lat. Istotą próbnej matury jest weryfikacja wiedzy i zdiagnozowanie ewentualnych braków, a nie uzyskanie idealnego wyniku za wszelką cenę. To najlepszy moment na wyciągnięcie wniosków w bezpiecznych warunkach, bez niepotrzebnego stresu wywołanego wiarą w internetowe „cuda”.

Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej