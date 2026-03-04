Próbna matura z polskiego 2026. Doszło do przecieku?! W sieci wrze od rzekomych arkuszy CKE [4.03.2026]

Terminarz egzaminów próbnych CKE w marcu 2026

Harmonogram tegorocznej sesji testowej jest precyzyjnie określony dla wszystkich maturzystów. Maraton rozpoczyna się 4 marca 2026 roku (środa) o godzinie 9:00 egzaminem z języka polskiego, na który przewidziano 240 minut. Kolejnego dnia, w czwartek 5 marca o tej samej porze, uczniowie zmierzą się z matematyką. Cykl zakończy sprawdzian z języka angielskiego, zaplanowany na piątek, 6 marca na godzinę 9:00.

Próbna matura z języka ojczystego startuje w środę, 4 marca 2026 roku punktualnie o godzinie 9:00. Test na poziomie podstawowym potrwa cztery godziny zegarowe i stanowi pierwsze poważne wyzwanie w ramach marcowej sesji organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. To właśnie ten przedmiot generuje zazwyczaj największe napięcie wśród abiturientów, co tradycyjnie skutkuje pojawieniem się w internecie fałszywych doniesień o rzekomym wypłynięciu arkuszy tuż przed dzwonkiem.

Fałszywe arkusze CKE z języka polskiego krążą w sieci

Serwisy społecznościowe, ze szczególnym uwzględnieniem platformy X, zostały zalane postami użytkowników deklarujących posiadanie „całego arkusza z próbnej matury z polskiego CKE” jeszcze przed jego oficjalnym otwarciem. Zdesperowani i zdenerwowani uczniowie masowo poszukują takich treści, licząc na ułatwienie sobie zadania i zyskanie pewności siebie. Rzeczywistość jest jednak inna, ponieważ procedury Centralnej Komisji Egzaminacyjnej są nieubłagane – oficjalne arkusze trafiają do domeny publicznej na stronach komisji oraz OKE dopiero w momencie rozpoczęcia pisania testu. Wszelkie propozycje wcześniejszego dostępu do pytań należy traktować jako sygnał ostrzegawczy.

Ostrzeżenia przed oszustwami na maturalnych grupach

Specjaliści nie mają wątpliwości, że rzekome przecieki dotyczące próbnego egzaminu z języka polskiego w 2026 roku to w przeważającej mierze dezinformacja lub zwykłe oszustwo wymierzone w młodzież. Zamiast tracić czas na poszukiwanie nieistniejących arkuszy, znacznie rozsądniej jest poświęcić go na powtórkę lektur, szlifowanie formy wypowiedzi pisemnej czy analizę zadań z minionych lat. Istotą próbnej matury jest weryfikacja wiedzy i zdiagnozowanie ewentualnych braków, a nie uzyskanie idealnego wyniku za wszelką cenę. To najlepszy moment na wyciągnięcie wniosków w bezpiecznych warunkach, bez niepotrzebnego stresu wywołanego wiarą w internetowe „cuda”.