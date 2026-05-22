Popularny twórca Łatwogang znów zaskakuje. W kwietniu zebrał astronomiczne 280 milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters i zapowiadał przerwę od internetu. Plany te uległy jednak całkowitej zmianie po poznaniu historii ośmioletniego Maksa Tockiego. Influencer szybko podjął się ekstremalnego wyzwania polegającego na przejechaniu rowerem z Zakopanego do Gdańska w bardzo szczytnym celu.

Choroba 8-letniego Maksa Tockiego. Szansą terapia genowa w USA

Pochodzący z podkarpackiego Leska ośmioletni Maks Tocki choruje na dystrofię mięśniową Duchenne'a. W opisie zbiórki czytamy, że to „okrutna choroba powodująca stopniowy i nieodwracalny zanik wszystkich mięśni". Chłopiec ma szansę na ratunek dzięki bardzo drogiej terapii genowej w USA. Czasu ubywa, a dziecko z każdym miesiącem opada z sił. Rodzina wystosowała apel z jasnym przekazem: „By żyć, Maks musi przyjąć najdroższy lek świata". Aktualnie brakuje 12 milionów złotych.

Zbiórka na leczenie na żywo. Łatwogang organizuje transmisję

O planowanym rajdzie influencer powiadomił widzów poprzez specjalne wideo. Tłumaczył, że ten spontaniczny pomysł zrodził się wprost z potrzeby serca.

- Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa

Po tej zapowiedzi Łatwogang zaznaczył bardzo wysoką stawkę akcji. Dodał: „To 8-letni chłopak, którego dotknęła choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Na leczenie Maksa potrzeba aż 12 mln zł". Influencer podsumował swoją motywację na platformie Instagram: „Wpadłem na pomysł, który uważam za dobry i wiem, że może pomóc komuś uratować życie, dlatego go realizuje jak najszybciej. Z góry dziękuję każdej osobie która wpłaci i do zobaczenia".

Trasa rowerowa do Gdańska. Rodzina chorego chłopca rozmawiała z Radiem Eska

Rowerowa wyprawa charytatywna wystartowała w piątek 22 maja o godzinie 16:00. Trasę prowadzącą z gór nad morze można oglądać dzięki specjalnej transmisji na żywo. Od samego początku licznik zebranych środków mocno poszybował w górę, ukazując solidarność internautów. Jak dowiedziała się reporterka Radia Eska, bliscy chorego dziecka zmierzali na spotkanie z influencerem i wyrażali wielkie wzruszenie z powodu tej inicjatywy.