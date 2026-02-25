Lawina porwała Polaków w Tatrach. Tragiczny finał akcji ratunkowej

Dolina Mięguszowiecka i akcja ratunkowa z powietrza

Sygnał o zejściu lawiny dotarł do służb w godzinach popołudniowych, a zgłoszenie wysłali turyści znajdujący się w pobliżu zdarzenia. Na miejsce natychmiast wysłano ratowników ze Starego Smokowca oraz lekarza, których na lawinisko desantowano ze śmigłowca przy użyciu technik linowych. Pierwszego z zasypanych mężczyzn udało się odnaleźć jeszcze przed przybyciem profesjonalnej pomocy. Mimo podjętej reanimacji, nie udało się przywrócić mu funkcji życiowych, co po wylądowaniu potwierdził obecny na miejscu lekarz.

Zlokalizowanie drugiego z polskich turystów wymagało użycia specjalistycznego sprzętu, w tym detektora lawinowego. Po namierzeniu sygnału ratownicy użyli sond do precyzyjnego wyznaczenia miejsca zasypania, a następnie odkopali poszkodowanego łopatami. Niestety, obrażenia odniesione w wyniku uderzenia mas śniegu okazały się śmiertelne.

Zagrożenie lawinowe w słowackich Tatrach

Sytuacja w górach jest niezwykle poważna – w słowackich Tatrach Wysokich i Zachodnich obowiązuje obecnie trzeci stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali. Stabilność pokrywy śnieżnej jest zachwiana, o czym świadczy fakt, że w ostatnich dniach odnotowano zejście kilku dużych, samoistnych lawin.

Eksperci ostrzegają, że panująca odwilż oraz silne nasłonecznienie mogą dodatkowo pogorszyć warunki bezpieczeństwa. Słowacka Horská Záchranná Služba wystosowała do narciarzy i pieszych turystów wyraźny apel. Ratownicy proszą, aby bezwzględnie unikać stoków o nachyleniu przekraczającym 30 stopni oraz terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

