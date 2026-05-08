Bartne to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Według legendy założyli ją kamieniarze

Bartne jest wsią położoną w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa sądeckiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1629 roku. Wśród mieszkańców wsi krąży legenda, że została ona założona przez kamieniarzy z pobliskiej Jasionki. Według przekazów mieli oni pozyskiwać na zboczach okolicznych gór materiał, z którego powstało Bartne. Natomiast sama nazwa wsi wywodzi się od bartnictwa, będącego dawną formą pszczelarstwa. Etymologia ludowa mówi o połączeniu ze sobą słów „bór” i „tnę”. Jednak miejscowość najbardziej rozsławiły warsztaty kamieniarskie. Wytwarzane tam krzyże przydrożne czy nagrobki można znaleźć w odległych miastach i miasteczkach. Warto odnotować, że kamienne koło młyńskie datowane na 1905 rok znajduje się w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim.

Bartne jest wsią, w której można zobaczyć mnóstwo obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Do najbardziej znanych należą: cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Kosmy i św. Damiana z około 1842 roku, cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Kosmy i św. Damiana z 1928 roku, spichlerz kamienny z I połowy XIX w. ze zbiorami kamieniarskimi, kapliczka Dymitra Worobla, krzyże kamienne wystawione po 1918 roku czy ośrodek kamieniarstwa ludowego.

Sonda Czy Małopolska jest najpiękniejszym regionem w Polsce? Tak Nie Nie mam zdania

Tak wygląda wieś Bartne w województwie małopolskim [GALERIA]

30