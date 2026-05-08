Legenda głosi, że zbudowali ją kamieniarze. To jedna z najpiękniejszych wsi w woj. małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
2026-05-08 14:52

Małopolska jest regionem, w którym znajduje się wiele pięknych małych miejscowości. Jedną z nich jest niewątpliwie wieś Bartne, będąca jedną z najciekawszych w Beskidzie Niskim. Jest położona w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. Zamieszkują ją zaledwie 163 osoby. Na jej terenie można podziwiać mnóstwo obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Według przekazów została założona przez kamieniarzy. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii!

Bartne to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Według legendy założyli ją kamieniarze

Bartne jest wsią położoną w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa sądeckiego. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1629 roku. Wśród mieszkańców wsi krąży legenda, że została ona założona przez kamieniarzy z pobliskiej Jasionki. Według przekazów mieli oni pozyskiwać na zboczach okolicznych gór materiał, z którego powstało Bartne. Natomiast sama nazwa wsi wywodzi się od bartnictwa, będącego dawną formą pszczelarstwa. Etymologia ludowa mówi o połączeniu ze sobą słów „bór” i „tnę”. Jednak miejscowość najbardziej rozsławiły warsztaty kamieniarskie. Wytwarzane tam krzyże przydrożne czy nagrobki można znaleźć w odległych miastach i miasteczkach. Warto odnotować, że kamienne koło młyńskie datowane na 1905 rok znajduje się w Bydgoszczy, w województwie kujawsko-pomorskim.

Bartne jest wsią, w której można zobaczyć mnóstwo obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Do najbardziej znanych należą: cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Kosmy i św. Damiana z około 1842 roku, cerkiew prawosławna pod wezwaniem św. Kosmy i św. Damiana z 1928 roku, spichlerz kamienny z I połowy XIX w. ze zbiorami kamieniarskimi, kapliczka Dymitra Worobla, krzyże kamienne wystawione po 1918 roku czy ośrodek kamieniarstwa ludowego.

