Groń jest jedną z najpiękniejszych podhalańskich wsi. Słynie z pobożności mieszkańców

Groń charakteryzuje się nietypowym, wydłużonym kształtem. Wieś rozciąga się na przestrzeni kilku kilometrów, od Kotliny Nowotarskiej aż po stoki Pogórza Bukowińskiego. Jej początki sięgają około 1624 roku, kiedy to starosta Stanisław Witowski powierzył jej zasiedlenie Adamowi Bełzykowi. Prawa do tych ziem, wraz z przyległymi pastwiskami, były później potwierdzane przez polskich królów, w tym Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego, co świadczy o historycznym znaczeniu osady.

To, co wyróżnia Groń, to nierozerwalna więź z sąsiednią Leśnicą. Obie wsie oddziela potok o tej samej nazwie, jednak liczne mosty sprawiają, że granica między nimi jest niemal niezauważalna. Mieszkańcy na co dzień dzielą ze sobą kluczowe instytucje – kościół parafialny znajduje się w Groniu, podczas gdy cmentarz zlokalizowany jest w Leśnicy. Ta praktyczna jedność sprawia, że podział administracyjny wydaje się sztuczny, a głosy o formalnym połączeniu obu miejscowości stają się coraz głośniejsze.

Centralnym punktem życia duchowego mieszkańców jest kościół parafialny pw. św. Jacka. Jego budowa, rozpoczęta w 1952 roku, była niezwykłym świadectwem wiary w trudnych czasach stalinizmu, kiedy wznoszenie świątyń było w Polsce rzadkością. Parafię erygowano w 1958 roku, a jej pierwszym proboszczem został ks. Józef Pędziwiatr. Dziś świątynia, wraz z otaczającymi ją obiektami, stanowi dumę lokalnej społeczności.

O przywiązaniu do wiary świadczą również inne obiekty sakralne. Przy kościele wznosi się odlany z brązu pomnik Jana Pawła II, poświęcony w 2006 roku przez kardynała Stanisława Dziwisza. Wokół świątyni rozmieszczono także 20 unikatowych, rzeźbionych w drewnie kapliczek różańcowych. Pobożność mieszkańców idzie w parze z kultywowaniem bogatej kultury góralskiej. Na terenie Gronia i Leśnicy prężnie działają zespoły regionalne, takie jak „Zawaternik” i „Ślebodni”, które podtrzymują lokalne tradycje. Duchowy charakter wsi dopełnia Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II, prowadzony przez Ruch Światło-Życie.

