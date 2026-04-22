Lista lektur obowiązkowych matura 2026 z języka polskiego. To musi znać każdy uczeń!

Lektury obowiązkowe na maturze 2026 – co musisz znać?
Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja 2026 roku o godzinie 9:00 i potrwa 240 minut. To najdłuższy pisemny egzamin, obejmujący test, część historycznoliteracką oraz wypracowanie. Aby dobrze się przygotować, warto wiedzieć, które lektury są obowiązkowe oraz jakie dominowały w arkuszach CKE w ostatnich latach.
Poniżej znajdziesz pełną listę lektur obowiązkowych. Zapoznanie się z nimi przed egzaminem 2026 znacząco zwiększa szanse na dobry wynik.
Lektury obowiązkowe w całości (poziom podstawowy)
To fundament Twojej wiedzy. Te książki musisz znać naprawdę dobrze:
- Jan Parandowski – Mitologia (część I: Grecja)
- Sofokles – Antygona
- William Szekspir – Makbet
- Molier – Skąpiec
- Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod
- Adam Mickiewicz – Dziady cz. III
- Juliusz Słowacki – Kordian
- Bolesław Prus – Lalka
- Stefan Żeromski – Przedwiośnie
- Albert Camus – Dżuma
- George Orwell – Rok 1984
To właśnie te tytuły najczęściej pojawiają się w tematach wypracowań i analizach tekstów.
Lektury obowiązkowe we fragmentach (poziom podstawowy)
Tu wystarczy znajomość kluczowych motywów, bohaterów i kontekstów:
- Biblia (wybrane księgi)
- Homer – Iliada (fragmenty)
- Lament świętokrzyski
- Legenda o św. Aleksym
- Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
- Jan Kochanowski – Pieśni, Treny, Odprawa posłów greckich
- Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki (fragmenty)
- Ignacy Krasicki – Bajki, Satyry, Hymn do miłości ojczyzny
- Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
- Eliza Orzeszkowa – Gloria victis
- Bolesław Prus – Z legend dawnego Egiptu
- Władysław Reymont – Chłopi (tom I – Jesień)
- Stanisław Wyspiański – Wesele
- Witold Gombrowicz – Ferdydurke (fragmenty)
- Tadeusz Borowski – Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
- Gustaw Herling‑Grudziński – Inny świat
- Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
Do tego dochodzi poezja z różnych epok — od Kochanowskiego po Szymborską.
Lektury obowiązkowe na poziomie rozszerzonym
Jeśli zdajesz rozszerzenie, musisz znać wszystkie lektury z podstawy oraz dodatkowe utwory:
- Homer – Odyseja (fragmenty)
- Dante Alighieri – Boska Komedia (fragmenty)
- William Szekspir – Hamlet
- Juliusz Słowacki – Lilla Weneda
- Zygmunt Krasiński – Nie‑Boska komedia
- Stanisław Wyspiański – Noc listopadowa
- Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
- Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
- Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy
- Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania)
- Tadeusz Konwicki – Mała Apokalipsa
- Sławomir Mrożek – Tango