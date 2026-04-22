Lista lektur obowiązkowych matura 2026 z języka polskiego. To musi znać każdy uczeń!

Lektury obowiązkowe na maturze 2026 – co musisz znać?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja 2026 roku o godzinie 9:00 i potrwa 240 minut. To najdłuższy pisemny egzamin, obejmujący test, część historycznoliteracką oraz wypracowanie. Aby dobrze się przygotować, warto wiedzieć, które lektury są obowiązkowe oraz jakie dominowały w arkuszach CKE w ostatnich latach.

Poniżej znajdziesz pełną listę lektur obowiązkowych. Zapoznanie się z nimi przed egzaminem 2026 znacząco zwiększa szanse na dobry wynik.

Lektury obowiązkowe w całości (poziom podstawowy)

To fundament Twojej wiedzy. Te książki musisz znać naprawdę dobrze:

Jan Parandowski – Mitologia (część I: Grecja)

Sofokles – Antygona

William Szekspir – Makbet

Molier – Skąpiec

Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod

Adam Mickiewicz – Dziady cz. III

Juliusz Słowacki – Kordian

Bolesław Prus – Lalka

Stefan Żeromski – Przedwiośnie

Albert Camus – Dżuma

George Orwell – Rok 1984

To właśnie te tytuły najczęściej pojawiają się w tematach wypracowań i analizach tekstów.

Lektury obowiązkowe we fragmentach (poziom podstawowy)

Tu wystarczy znajomość kluczowych motywów, bohaterów i kontekstów:

Biblia (wybrane księgi)

Homer – Iliada (fragmenty)

Lament świętokrzyski

Legenda o św. Aleksym

Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Jan Kochanowski – Pieśni, Treny, Odprawa posłów greckich

Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki (fragmenty)

Ignacy Krasicki – Bajki, Satyry, Hymn do miłości ojczyzny

Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz

Eliza Orzeszkowa – Gloria victis

Bolesław Prus – Z legend dawnego Egiptu

Władysław Reymont – Chłopi (tom I – Jesień)

Stanisław Wyspiański – Wesele

Witold Gombrowicz – Ferdydurke (fragmenty)

Tadeusz Borowski – Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli

Gustaw Herling‑Grudziński – Inny świat

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Do tego dochodzi poezja z różnych epok — od Kochanowskiego po Szymborską.

Lektury obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

Jeśli zdajesz rozszerzenie, musisz znać wszystkie lektury z podstawy oraz dodatkowe utwory:

Homer – Odyseja (fragmenty)

Dante Alighieri – Boska Komedia (fragmenty)

William Szekspir – Hamlet

Juliusz Słowacki – Lilla Weneda

Zygmunt Krasiński – Nie‑Boska komedia

Stanisław Wyspiański – Noc listopadowa

Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara

Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy

Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania)

Tadeusz Konwicki – Mała Apokalipsa

Sławomir Mrożek – Tango