Lista lektur obowiązkowych matura 2026 z języka polskiego. To musi znać każdy uczeń!

Anna Kisiel
2026-04-22 12:26

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym opiera się na obowiązkowych lekturach, które pojawiają się zarówno w testach, jak i w tematach wypracowań. Poniżej znajdziesz praktyczny informator dla maturzystów przygotowujących się do egzaminu 4 maja 2026 roku - wraz z pełną listą lektur, które warto poznać przed przystąpieniem do matury.

i

Autor: Archiwum serwisu
Super Express Google News

Lektury obowiązkowe na maturze 2026 – co musisz znać?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 4 maja 2026 roku o godzinie 9:00 i potrwa 240 minut. To najdłuższy pisemny egzamin, obejmujący test, część historycznoliteracką oraz wypracowanie. Aby dobrze się przygotować, warto wiedzieć, które lektury są obowiązkowe oraz jakie dominowały w arkuszach CKE w ostatnich latach.

Poniżej znajdziesz pełną listę lektur obowiązkowych. Zapoznanie się z nimi przed egzaminem 2026 znacząco zwiększa szanse na dobry wynik.

Arkusz CKE
Galeria zdjęć 15

Lektury obowiązkowe w całości (poziom podstawowy)

To fundament Twojej wiedzy. Te książki musisz znać naprawdę dobrze:

  • Jan Parandowski – Mitologia (część I: Grecja)
  • Sofokles – Antygona
  • William Szekspir – Makbet
  • Molier – Skąpiec
  • Adam Mickiewicz – Konrad Wallenrod
  • Adam Mickiewicz – Dziady cz. III
  • Juliusz Słowacki – Kordian
  • Bolesław Prus – Lalka
  • Stefan Żeromski – Przedwiośnie
  • Albert Camus – Dżuma
  • George Orwell – Rok 1984

To właśnie te tytuły najczęściej pojawiają się w tematach wypracowań i analizach tekstów.

Lektury obowiązkowe we fragmentach (poziom podstawowy)

Tu wystarczy znajomość kluczowych motywów, bohaterów i kontekstów:

  • Biblia (wybrane księgi)
  • Homer – Iliada (fragmenty)
  • Lament świętokrzyski
  • Legenda o św. Aleksym
  • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią
  • Jan Kochanowski – Pieśni, Treny, Odprawa posłów greckich
  • Jan Chryzostom Pasek – Pamiętniki (fragmenty)
  • Ignacy Krasicki – Bajki, Satyry, Hymn do miłości ojczyzny
  • Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz
  • Eliza Orzeszkowa – Gloria victis
  • Bolesław Prus – Z legend dawnego Egiptu
  • Władysław Reymont – Chłopi (tom I – Jesień)
  • Stanisław Wyspiański – Wesele
  • Witold Gombrowicz – Ferdydurke (fragmenty)
  • Tadeusz Borowski – Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli
  • Gustaw Herling‑Grudziński – Inny świat
  • Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Do tego dochodzi poezja z różnych epok — od Kochanowskiego po Szymborską.

Lektury obowiązkowe na poziomie rozszerzonym

Jeśli zdajesz rozszerzenie, musisz znać wszystkie lektury z podstawy oraz dodatkowe utwory:

  • Homer – Odyseja (fragmenty)
  • Dante Alighieri – Boska Komedia (fragmenty)
  • William Szekspir – Hamlet
  • Juliusz Słowacki – Lilla Weneda
  • Zygmunt Krasiński – Nie‑Boska komedia
  • Stanisław Wyspiański – Noc listopadowa
  • Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
  • Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
  • Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy
  • Bruno Schulz – Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania)
  • Tadeusz Konwicki – Mała Apokalipsa
  • Sławomir Mrożek – Tango
arkusz cke
lektury szkolne
matura cke
matura