Czy matura jest obowiązkowa? Wyjaśniamy zasady. Jest jeden haczyk

Matura 2026 – podstawowe informacje

Egzamin maturalny w 2026 roku odbędzie się w maju – część pisemna zaplanowana jest od 4 do 21 maja, a ustna od 7 do 30 maja. Do egzaminu przystępują głównie absolwenci liceów, techników oraz szkół branżowych II stopnia.W praktyce oznacza to, że matura jest standardowym elementem zakończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych, ale nie w każdym przypadku jest obowiązkowa.

Czy matura jest obowiązkowa?

Nie – matura nie jest obowiązkowa dla każdego.

Uczeń kończący szkołę średnią może ją zdać, ale nie musi. Samo ukończenie szkoły ponadpodstawowej nie wymaga zdania egzaminu maturalnego. Otrzymuje się wtedy świadectwo ukończenia szkoły, ale bez tzw. świadectwa dojrzałości.

Kiedy matura jest konieczna?

Choć egzamin nie jest obowiązkowy formalnie, w praktyce bywa niezbędny. Matura jest wymagana, jeśli:

chcesz studiować na uczelni wyższej

planujesz kierunki wymagające wyników z konkretnych przedmiotów

zależy Ci na większych możliwościach zawodowych

Bez matury nie ma możliwości rekrutacji na studia w Polsce.

Co trzeba zdać na maturze?

W 2026 roku maturzyści przystępują do egzaminów obowiązkowych:

ustnie: język polski i język obcy

pisemnie: język polski, matematyka i język obcy (poziom podstawowy)

Dodatkowo większość absolwentów musi podejść do co najmniej jednego przedmiotu rozszerzonego .

matura nie jest obowiązkowa, aby ukończyć szkołę średnią

jest jednak niezbędna do podjęcia studiów

większość uczniów decyduje się ją zdawać ze względu na dalszą edukację

