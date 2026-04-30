Majówka w Tatrach to ostatnia szansa na narty! Kasprowy Wierch zamyka wyciągi przed przerwą

Ostatnie szusowanie na Kasprowym Wierchu. PKL zamyka kolejki

Tegoroczny długi weekend majowy w Tatrach zapowiada się nietypowo. To nie tylko start sezonu wiosennych wycieczek, ale również ostatnia możliwość, by w tym sezonie pojeździć na nartach na Kasprowym Wierchu. Polskie Koleje Linowe poinformowały, że wyciąg w Kotle Gąsienicowym będzie dostępny jedynie do 3 maja.

Od poniedziałku, 4 maja, kolejki linowe na Kasprowym Wierchu zostaną wyłączone z użytku z powodu zaplanowanego przeglądu technicznego, który potrwa do 22 maja. Oznacza to, że majówka to ostatnia okazja, by skorzystać z wyjazdu na szczyt przed przerwą.

Na szczycie nadal utrzymują się zimowe warunki. Na Kasprowym Wierchu zalega około 99 centymetrów śniegu, a w czwartek rano temperatura spadła do minus 11 stopni Celsjusza. Kolejka krzesełkowa z Hali Gąsienicowej działa w godzinach 08:30–16:30, umożliwiając korzystanie z tras narciarskich.

– Majówka na nartach na Kasprowym Wierchu od lat przyciąga miłośników zimowych sportów. Wciąż mamy dobre warunki do jazdy, a wszystko wskazuje na to, że nadchodzący weekend pozwoli w słonecznej, wiosennej aurze, ale jeszcze zimowej scenerii, symbolicznie zakończyć sezon narciarski na tej wyjątkowej górze – zaznacza Krzysztof Trojański z ośrodka PKL Kasprowy Wierch.

Należy też pamiętać, że drugi wyciąg, znajdujący się w Dolinie Goryczkowej, został wyłączony z użytku tydzień temu. Powodem są budzące się po zimie świstaki.

Trudne warunki w wyższych partiach Tatr. Apel TPN i policji z Zakopanego

Mimo że pogoda sprzyja spacerom, w wyższych partiach Tatr nadal panują wymagające warunki. Tatrzański Park Narodowy informuje, że powyżej górnej granicy lasu zalega spora ilość śniegu, który miejscami jest twardy i oblodzony. Nadal obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

W czwartek, 30 kwietnia, rano na szczytach odnotowano temperaturę sięgającą minus 12 stopni Celsjusza. Pokrywa śnieżna wynosi około 99 cm na Kasprowym Wierchu, 123 cm w Dolinie Pięciu Stawów Polskich oraz około 10 cm na Hali Gąsienicowej.

Służby TPN przypominają, że wyprawy w wyższe partie gór wymagają odpowiedniego przygotowania. Niezbędne jest posiadanie właściwego sprzętu, takiego jak raki, czekan, kask czy lawinowe ABC.

Również zakopiańska policja apeluje o rozwagę. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że choć górskie wycieczki to atrakcyjna forma spędzania czasu, wiążą się one z realnym ryzykiem.

- Na bieżąco oceniajmy trasę, pogodę, nasze możliwości oraz trudności na szlaku – apelują policjanci.

Służby zalecają wcześniejsze planowanie trasy oraz przygotowanie alternatywnego wariantu zejścia w razie pogorszenia warunków lub problemów zdrowotnych. Warto także mieć przy sobie zapisane numery alarmowe oraz zainstalowaną aplikację Ratunek, która może pomóc w szybkim wezwaniu pomocy.

Przed wyruszeniem w góry dobrze jest poinformować bliskich o planowanej trasie i przewidywanym czasie powrotu. Policja przypomina także o prawidłowym parkowaniu – pojazdy należy zostawiać wyłącznie w wyznaczonych miejscach. TPN prowadzi również przedsprzedaż biletów parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka.

Funkcjonariusze zapewniają, że przez cały długi weekend będą czuwać nad bezpieczeństwem turystów, jednak podkreślają, że kluczowe znaczenie ma odpowiedzialne zachowanie samych odwiedzających.

