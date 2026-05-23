W lesie znaleziono ciało. To zaginiona Elżbieta

Aktualizacja. Po godzinie 14 policjanci z Krakowa potwierdzili, że znaleziono ciało zaginionej Elżbiety. "Informujemy, że zakończyły się poszukiwania zaginionej 12-latki. Niestety poszukiwania nie mają szczęśliwego zakończenia.Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w działania poszukiwawcze, a także mieszkańcom za przekazywane informacje, udostępnianie komunikatu oraz okazane wsparcie i reakcję." - czytamy na stronie KMP Kraków.

– Około godz. 11:20 jedna z osób biorących udział w poszukiwaniach – krakowski strażnik miejski znalazł ciało młodej kobiety w terenie bardzo trudno dostępnym. Cały czas mówimy tutaj o terenie Lasu Wolskiego. Zarówno rysopis ciała jak i ubiór tej osoby, której znaleźliśmy odpowiada rysopisowi i ubiorowi dwunastolatki – powiedziała Radiu Eska podinsp. Katarzyna Cisło, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Obecnie w rejonie odnalezienia zwłok trwają szczegółowe działania dochodzeniowe, którymi na miejscu kieruje prokurator. Funkcjonariusze na ten moment wstrzymują się z jednoznacznym i oficjalnym potwierdzeniem danych personalnych zmarłej osoby. Wiele poszlak i dotychczasowych ustaleń sugeruje jednak śledczym, że ujawnione ciało należy do poszukiwanej dwunastolatki, o której zniknięciu informowano od wielu dni.

- Wstępne oględziny wskazują, że nie było tu udziału osób trzecich, natomiast nigdy nie można tego wykluczyć. Będziemy czekać na wyniki sekcji - przekazała dla TVP Info podinspektor Katarzyna Cisło.

Zanim doszło do tego tragicznego odkrycia, służby realizowały bardzo szeroko zakrojoną operację w samym Krakowie oraz na terenie okolicznych gmin. Patrole policyjne wspierane przez funkcjonariuszy straży miejskiej sprawdzały zrujnowane obiekty, miejskie pustostany oraz inne odosobnione lokalizacje.