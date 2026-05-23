Policja poszukuje 12-letniej Elżbiety z Krakowa. Służby przeczesują opuszczone budynki

Według najnowszych komunikatów ostatnie działania służb skupiły się na przeszukiwaniu miejskich pustostanów i porzuconych budynków. Równolegle trwają dogłębne analizy zapisu z okolicznych kamer, skąd pozyskano udostępnione w mediach fotografie zaginionej.

Zaginiona Elżbieta Wojtacka jest dwunastolatką. Poszukiwana dziewczynka ma sto sześćdziesiąt jeden centymetrów wzrostu, a jej opadające do łopatek włosy mają jasny kolor.

Mundurowi proszą obywateli o szybkie przekazywanie wszelkich wskazówek dotyczących sprawy. Osoby wiedzące o aktualnym miejscu pobytu poszukiwanej powinny zatelefonować do czwartego krakowskiego komisariatu pod numer 47-83-52-913 albo na standardową linię alarmową 112.