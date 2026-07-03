Makabryczne odkrycie! W mieszkaniu znaleziono ciała czterech osób, w tym noworodka

Do tragedii doszło w piątek, 3 lipca, po godzinie 15 przy ulicy Niepodległości w Skawinie (woj. małopolskie). Służby zostały zaalarmowane przez zaniepokojonego członka rodziny, który nie mógł skontaktować się z bliskimi.

Jak przekazał w rozmowie z Radiem Eska Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej, strażacy zostali wezwani na prośbę policji.

Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące konieczności otwarcia mieszkania przy ulicy Niepodległości w Skawinie. Na prośbę policji. Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki dwóch kobiet, dziecka oraz mężczyzny. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i umożliwieniu dostępu do mieszkania służbom prowadzącym czynności – przekazał.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności śmierci czterech osób.

Według nieoficjalnych ustaleń, ofiarami są młode małżeństwo, ich zaledwie ośmiodniowa córeczka oraz babcia noworodka. Alarm miał podnieść dziadek dziewczynki, zaniepokojony brakiem kontaktu z rodziną.

Na razie służby nie informują o przyczynach tragedii. Więcej szczegółów ma zostać przekazanych po zakończeniu czynności prowadzonych na miejscu oraz po decyzjach prokuratury.