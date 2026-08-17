Koszmar na weselu w Wadowicach! Nie żyje jedna osoba. Prokuratura ujawnia nowe fakty

Tragiczny finał wesela w Wadowicach. Nie żyje 37-latek, zatrzymano siedem osób

Pojawiły się kolejne informacje dotyczące tragedii, która rozegrała się podczas wesela w jednym z wadowickich hoteli. W trakcie zamkniętej imprezy doszło do konfliktu, a następnie bójki. 37-letni mężczyzna został poważnie poszkodowany i przewieziony do szpitala. Pomimo podjętej pomocy medycznej zmarł.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 15 sierpnia. Z relacji uczestników wynika, że problemy zaczęły się po pojawieniu się na sali 37-latka, który nie uczestniczył w weselu. Mężczyzna miał chodzić między stolikami, zaglądać do torebek należących do gości oraz zabierać alkohol. Później doszło do konfrontacji z kilkoma weselnikami, która przerodziła się w bójkę. Jeszcze tej samej nocy 37-latek zmarł. Policjanci zatrzymali w związku ze sprawą siedmiu uczestników uroczystości.

- Osoby te zostały zatrzymane w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce w nocy z soboty na niedzielę, kiedy to odbywała się uroczystość weselna w hotelu w Wadowicach. Jedna z osób, będąca gościem hotelowym, chciała dostać się na to przyjęcie weselne i została zaatakowana przez grupę siedmiu osób. Na miejsce wezwano patrol policji. W trakcie interwencji u osoby, która wtargnęła na to wesele, doszło do zatrzymania akcji serca. Została ona przewieziona na szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zmarła – informuje prok. Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

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Sekcja zwłok ma dać odpowiedź. Od jej wyników zależą dalsze decyzje prokuratury

Siedem osób pozostaje zatrzymanych, a kolejne decyzje w ich sprawie będą uzależnione od zgromadzonych dowodów. Istotne znaczenie mają mieć wstępne wyniki sekcji zwłok zmarłego 37-latka. Śledczy muszą ustalić, co bezpośrednio doprowadziło do jego śmierci i czy był to skutek pobicia, czy też znaczenie miały inne czynniki. Te ustalenia będą podstawą do podjęcia dalszych kroków wobec zatrzymanych.

- Wszczęte zostało śledztwo w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 158 § 3 Kodeksu karnego. Przesłuchiwani są świadkowie tego zdarzenia. Analizowany jest zapis z kamer monitoringu wideo, który obrazuje przebieg awantury, do jakiej doszło w tym hotelu. Myślę, że dzisiaj w godzinach popołudniowych prokurator otrzyma wstępne wyniki sekcji zwłok – zaznacza prok. Boroń.

Dopiero zestawienie ustaleń z sekcji zwłok z pozostałym materiałem zgromadzonym w postępowaniu pozwoli prokuraturze określić, w jakim charakterze zostanie przesłuchanych siedem zatrzymanych osób.

– Czy zostaną im przedstawione zarzuty, a jeżeli tak, to o jakiej kwalifikacji. Osoby zostały zatrzymane w niedzielę nad ranem, w związku z czym prokurator ma 48 godzin od momentu zatrzymania. Termin ten upływa dzisiaj w późnych godzinach nocnych – dodaje prok. Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.