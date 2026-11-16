Małopolskie sanatorium ma za mało kuracjuszy. Wykorzystują jedynie 50 proc. wartości kontraktu z NFZ

Sanatorium w Rabce-Zdroju ma coraz mniej małych pacjentów

Mowa o Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju. Placówka od lat kojarzona jest przede wszystkim z leczeniem najmłodszych kuracjuszy. Przyjeżdżają tam dzieci w wieku od 3 do 18 lat, które korzystają z uzdrowiskowego leczenia szpitalnego. W ostatnim czasie - jak podaje portal Fakt - zainteresowanie takimi pobytami jednak wyraźnie spadło.

Jak wynika z informacji przekazanych przez prezesa centrum Tomasza Kajora, placówka wykorzystuje obecnie niewiele ponad 50 proc. wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia przeznaczonego na leczenie uzdrowiskowe dzieci.

NFZ proponuje zmianę. Do sanatorium mogliby przyjeżdżać dorośli

Na trudną sytuację zareagował Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ. Fundusz zwrócił się do placówki z propozycją rozważenia zamiany skierowań na leczenie uzdrowiskowe dzieci na skierowania dla dorosłych kuracjuszy.

Powód jest prosty. W przypadku osób dorosłych zainteresowanie leczeniem sanatoryjnym jest zdecydowanie większe. Jak wskazano w informacji opublikowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, całoroczny kontrakt placówki na leczenie sanatoryjne dorosłych jest realizowany na poziomie 97 proc. Dla porównania kontrakt dotyczący dzieci wykorzystywany jest w niewiele ponad połowie. Taka zmiana mogłaby pozwolić na lepsze wykorzystanie dostępnych miejsc.

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Rabka-Zdrój [ZDJĘCIA]

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Nie chcą rezygnować z leczenia dzieci

Problemy z obłożeniem miejsc przeznaczonych dla małych kuracjuszy nie oznaczają, że centrum chce wycofać się z pomagania najmłodszym. Placówka zamierza nadal rozwijać ofertę rehabilitacyjną dla dzieci, szczególnie tę skierowaną do pacjentów z zaburzeniami rozwoju.

W tym przypadku zainteresowanie jest znacznie większe. Z rehabilitacji dziennej korzysta obecnie 260 dzieci. Co istotne, w ciągu czterech lat liczba małych pacjentów zwiększyła się o ponad 400 proc. Ośrodek dostrzega więc potencjał w tej części działalności i planuje przebudowę oddziału. Po modernizacji będzie mógł przyjmować nawet dwa razy więcej pacjentów.

Wciąż nie wiadomo natomiast, jak ostatecznie będzie wyglądać przyszłość leczenia uzdrowiskowego dzieci w Rabce-Zdroju. Pojawił się bowiem pomysł przekazania tej działalności innemu podmiotowi. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe zawarło w tej sprawie list intencyjny z Uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój. Tamtejsza placówka wyraziła zainteresowanie przejęciem świadczeń, jednak na tym etapie nie ma jeszcze wiążących rozstrzygnięć.