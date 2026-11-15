Tak wygląda grób Eweliny, która zginęła w zamachu w Krakowie. Ten widok łamie serce

Dokładnie tydzień po tragicznym ataku w centrum Krakowa, w sobotę 14 listopada odbył się pogrzeb 47-letniej pani Eweliny z Sędziszowa Małopolskiego, która straciła życie w tym zamachu. Już kilka godzin po zakończeniu uroczystości pogrzebowych jej grób przypominał wielki ogród, wypełniony dowodami pamięci, głębokiego smutku, miłości oraz wdzięczności.

Zarówno bliscy 47-latki, jak i społeczność Sędziszowa Małopolskiego nadal nie potrafią otrząsnąć się po tej straszliwej tragedii. Wycieczka ze znajomymi do stolicy Małopolski miała tragiczny finał, gdy 7 listopada napastnik jadący autem przez krakowski Rynek Główny zaczął strzelać do pieszych, a pani Ewelina znalazła się wśród sześciu zabitych osób.

Grób Eweliny utonął w kwiatach. Poruszający widok na cmentarzu

Fotografie zrobione na cmentarzu tuż po zapadnięciu zmroku, zaledwie parę godzin po ceremonii, wywołują ogromne wzruszenie. Pod stertą bukietów, wiązanek oraz wielkich wieńców mogiła 47-letniej kobiety stała się wręcz niewidoczna. Wśród kwiatów przeważają białe lilie, chryzantemy i kompozycje w barwach pastelowych, a także krwistoczerwone róże, będące wyrazem ogromnej miłości oraz cierpienia po odejściu bliskiej osoby.

Na samym środku mogiły, w otoczeniu gęsto ułożonych czerwonych róż, umieszczono przewiązane czarną wstążką zdjęcie uśmiechniętej pani Eweliny w ramce. Czarne i białe szarfy zawierają pełne bólu wyrazy pożegnania od rodziny i przyjaciół, w tym napisy o treści „Z wielkim żalem żegnamy Siostrę Przyjaciółki” czy „Ostatnie pożegnanie”.

Wieniec od prezydenta Krakowa i balony Szlachetnej Paczki na grobie Eweliny

Na tle kilkudziesięciu wiązanek szczególnie widoczna jest wielka, biało-niebieska kompozycja z chabrów i lilii, którą opatrzono szarfą w miejskich barwach z podpisem „Prezydent Miasta Krakowa”. Tym gestem władze miasta oddały hołd zmarłej i wyraziły solidarność po dramacie, który rozegrał się na ich terenie. Obok kwiatów umieszczono także czarne i czerwone balony, a na części z nich widnieje logotyp Szlachetnej Paczki, czyli inicjatywy niezwykle bliskiej sercu 47-latki.

Pogrzeb ofiary ataku w Krakowie. Ksiądz wygłosił poruszające kazanie

Wśród lokalnej społeczności zmarła cieszyła się opinią człowieka niezwykle dobrego i wyczulonego na krzywdę innych. Udzielała się charytatywnie na terenie rejonu ropczycko-sędziszowskiego, gdzie jako wolontariuszka Szlachetnej Paczki bezinteresownie wspierała potrzebujących. Wzruszające pożegnanie kobiety zamieścili w internecie także reprezentanci tego projektu.

W trakcie sobotniego nabożeństwa żałobnego ksiądz prowadzący mszę zwrócił uwagę na poczucie bezradności wobec tak niespodziewanej i krzywdzącej śmierci, która gwałtownie przekreśliła plany 47-letniej kobiety.

„Ta śmierć przyszła nagle. Jeszcze kilka dni temu Ewelina była wśród nas. Chodziła, rozmawiała, witała się z ludźmi, miała swoje plany i marzenia” - mówił ksiądz podczas homilii.

W wygłoszonej homilii kapłan wspomniał również o wielkim zaangażowaniu społecznym zmarłej oraz jej bieżących zamierzeniach, które zostały przerwane w jednym momencie.

„Pewnie myślała o różnych podróżach, spotkaniach z najbliższymi i przyjaciółmi. Może planowała kolejne działania czy akcje charytatywne na rzecz ludzi albo zwierząt? A może już zastanawiała się nad następną Szlachetną Paczką?” - przywoływał kapłan.

Krwawy zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Zginęło sześć osób

Dramatyczne wydarzenia w centrum Krakowa rozegrały się w sobotę, 7 listopada. 24-letni napastnik jeździł autem po Rynku Głównym i oddawał strzały w kierunku przypadkowych przechodniów. W wyniku tego ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście odniosło obrażenia. Dwa dni po zdarzeniu, w poniedziałek 9 listopada, sprawca zmarł w szpitalu, natomiast policja oraz prokuratura nadal prowadzą szczegółowe śledztwo w celu ustalenia motywów i dokładnego przebiegu tragedii.