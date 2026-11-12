Jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim znajduje się blisko Jeziora Rożnowskiego. Odbywa się w niej słynny odpust [GALERIA]

Małopolska uchodzi za jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów w naszym kraju. Województwo słynie z niezwykle malowniczych małych miejscowości, które przyciągają nie tylko turystów, ale również pasjonatów historii. Do takich zalicza się bez wątpienia wieś Tabaszowa, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna, w zakolu Jeziora Rożnowskiego. Miejscowość jest mocnym ośrodkiem turystycznym. Jednak nie tylko wypoczynek nad wodą przyciąga przyjezdnych. W Tabaszowej znajduje się piękny drewniany kościół pw. św. Mikołaja. W tamtejszej parafii raz w roku odbywa się wielki odpust. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie naszą galerię!