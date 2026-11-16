Msza w intencji sprawcy zamachu. Nabożeństwo w Bazylice Mariackiej zamówił ksiądz

W krakowskiej Bazylice Mariackiej ma odbyć się nabożeństwo w intencji zmarłych bliskich oraz Michała Oksińskiego, czyli zamachowca, który doprowadził do śmierci sześciu osób.

Zapowiedź mszy wyznaczonej na poniedziałek 16 listopada na godzinę 10:30 wywołała w mediach społecznościowych falę krytyki.

Ks. Mariusz Słonina, pełniący funkcję administratora parafii, tłumaczy, że to prywatna intencja jednego z duchownych, a sama modlitwa nie stanowi próby wybielenia zbrodniarza ani zlekceważenia bólu poszkodowanych.

Msza za sprawcę zamachu w Krakowie Michała Oksińskiego wywołała oburzenie

Temat wywołał były radny z Krakowa Łukasz Wantuch, publikując w internecie fotografię przedstawiającą oficjalne zawiadomienie parafialne. Z umieszczonej przy świątyni informacji wynikało, że mszę świętą za Michała Oksińskiego oraz jego zmarłych bliskich wyznaczono na poniedziałek 16 listopada na godzinę 10:30.

Wpis natychmiast zapoczątkował burzliwą wymianę opinii wśród internautów. Wielu komentujących otwarcie wyrażało swój gniew z powodu organizacji modlitwy za sprawcę śmierci sześciu niewinnych ludzi. Z drugiej strony nie zabrakło jednak opinii wskazujących na chrześcijański obowiązek modlenia się za każdą osobę zmarłą, bez względu na to, jakich czynów dopuściła się za życia.

Bazylika Mariacka w Krakowie i ks. Mariusz Słonina wyjaśniają, kto zamówił mszę

Głos w sprawie zabrał ks. Mariusz Słonina, pełniący funkcję administratora parafii mariackiej. W oświadczeniu kapłan wytłumaczył, kto stoi za pomysłem odprawienia mszy świętej za zamachowca. Okazało się, że intencję zgłosił jeden z księży.

„Msza święta w intencji sprawcy zamachu oraz zmarłych członków jego rodziny jest prywatną inicjatywą jednego z księży, a nie parafii mariackiej” – poinformował ks. Mariusz Słonina.

Władze krakowskiej świątyni postanowiły jednak zachować w tajemnicy personalia kapłana, który zdecydował się na ten krok. Administrator parafii skomentował za to głosy oburzonych obywateli, obawiających się, że taka modlitwa może zostać odebrana jako próba usprawiedliwienia lub rozgrzeszenia mordercy. Ks. Słonina kategorycznie odrzuca tego typu zarzuty.

„Modlitwa za zmarłych jest wyrazem chrześcijańskiej wiary w Boże Miłosierdzie. W żaden sposób nie oznacza usprawiedliwienia zbrodni, pomniejszenia odpowiedzialności jej sprawcy ani umniejszania cierpienia osób pokrzywdzonych” – zaznaczył w wydanym komunikacie ks. Słonina, przekazując przy tej okazji wyrazy głębokiego współczucia bliskim zamordowanych osób i zapewniając o solidarności z ludźmi rannymi podczas tego dramatu.

Pogrzeby ofiar zamachowca w Krakowie

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