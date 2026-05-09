Małopolskie uzdrowisko najlepsze w Europie. Miejscowość pokonała 11 tys. miast!

Miasta pod presją klimatu

Coraz gorętsze lata, gwałtowne ulewy i długie okresy suszy przestają być problemem przyszłości. Dla europejskich miast to już codzienność. W odpowiedzi na te wyzwania powstał COOLCITY Index 2026 - ogromna baza danych obejmująca ponad 11 tysięcy miast, która pokazuje, jak poszczególne miejscowości radzą sobie z adaptacją do zmian klimatu. Liderem tegorocznego zestawienia zostało polskie uzdrowisko, a mianowicie Piwniczna-Zdrój.

COOLCITY Index 2026

COOLCITY Index 2026 to ogólnoeuropejski ranking oceniający, jak miasta radzą sobie z adaptacją do zmian klimatu. Zestawienie obejmuje ponad 11 tysięcy miejscowości i analizuje m.in. ilość zieleni, przepuszczalność terenu, warunki wodne, bioróżnorodność oraz podatność na przegrzewanie. Każde miasto otrzymuje ocenę w skali od 0 do 10, co pozwala porównywać poziom odporności klimatycznej różnych miejsc w Europie. Projekt opiera się m.in. na danych satelitarnych.

Piwniczna-Zdrój liderem w rankingu 2026

Pierwsze miejsce zajęła w tym roku zajęła Piwniczna-Zdrój, czyli niewielkie uzdrowisko położone nad Popradem w woj. małopolskim. Miasto osiągnęło najwyższy wynik spośród wszystkich analizowanych miejscowości Unii Europejskiej.

Piwniczna-Zdrój uzyskała maksymalny wynik za przepuszczalność terenu. Zabudowa i powierzchnie zabetonowane zajmują tam jedynie niewielki fragment przestrzeni. Im mniej betonu, tym większa zdolność miasta do zatrzymywania wody i obniżania temperatury podczas upałów.

Równie imponująco wypadła analiza zieleni. Miejscowość może pochwalić się najwyższym pokryciem roślinnością spośród wszystkich 11 tysięcy badanych miast. Na jednego mieszkańca przypada ok. 2 tysiące metrów kwadratowych zieleni, a większość roślinności pozostaje w bardzo dobrej kondycji.

Adaptacja miast staje się koniecznością

Jeszcze kilka lat temu dyskusja o odporności klimatycznej miast często miała charakter eksperymentu lub ekologicznej ciekawostki. Dziś staje się jednym z najważniejszych tematów dla samorządów w całej Europie. COOLCITY Index 2026 pokazuje tym samym, że miasta mogą skutecznie przygotowywać się na nowe warunki klimatyczne, ale potrzebują do tego rzetelnych danych i długofalowego planowania.