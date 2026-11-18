Robert Makłowicz odwiedził Krynicę-Zdrój. Pokazał słynne wody mineralne

Robert Makłowicz ponownie zabrał widzów w podróż po Polsce. Tym razem wybrał się do Krynicy-Zdroju, a nagrany tam odcinek zatytułował „W mineralnym El Dorado”. Nie była to zresztą dla niego zupełnie nieznana okolica. Podróżnik wspominał, że jako dziecko odwiedzał tę miejscowość razem z rodzicami.

Podczas wizyty skupił się przede wszystkim na tym, z czego Krynica słynie od pokoleń, czyli wodach mineralnych. Zajrzał do pijalni, gdzie spróbował między innymi wody Jan. Nie zabrakło również degustacji innych miejscowych wód, w tym Zubera. Makłowicz z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru komentował ich smak i swoje wrażenia po kolejnych próbach.

Krynica-Zdrój to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk w Małopolsce

Krynica-Zdrój znajduje się w Beskidzie Sądeckim, w dolinie Kryniczanki, w otoczeniu górskich szczytów i lasów. Miejscowość jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich kurortów uzdrowiskowych, do którego co roku przyjeżdża mnóstwo kuracjuszy.

Co warto zobaczyć w Krynicy-Zdroju?

W Krynicy-Zdroju nie brakuje atrakcji, a poniżej zamieszczamy kilka najważniejszych z nich:

Wieża widokowa i ścieżka w koronach drzew (Słotwiny Arena)

Góra Parkowa

Jaworzyna Krynicka

Deptak (Bulwary Dietla) i Pijalnia Główna

Muzeum Nikifora (Willa Romanówka)

Sankostrada.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wygląda Krynica-Zdrój [ZDJĘCIA]

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Uzdrowiska w Małopolsce zachwycają kuracjuszy

Województwo małopolskie może pochwalić się wieloma miejscowościami uzdrowiskowymi, które od lat cieszą się zainteresowaniem kuracjuszy z całej Polski. Przyciągają one nie tylko bogatą ofertą zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, ale również malowniczym położeniem, górskim klimatem oraz dostępem do naturalnych wód mineralnych. Wśród najbardziej znanych kurortów znajdują się m.in.:

Krynica-Zdrój

Muszyna

Szczawnica

Rabka-Zdrój

Piwniczna-Zdrój

Wysowa-Zdrój

Żegiestów-Zdrój

Wapienne

Kraków-Swoszowice

Wieliczka.