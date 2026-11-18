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Robert Makłowicz odwiedził Krynicę-Zdrój. Pokazał słynne wody mineralne
Robert Makłowicz ponownie zabrał widzów w podróż po Polsce. Tym razem wybrał się do Krynicy-Zdroju, a nagrany tam odcinek zatytułował „W mineralnym El Dorado”. Nie była to zresztą dla niego zupełnie nieznana okolica. Podróżnik wspominał, że jako dziecko odwiedzał tę miejscowość razem z rodzicami.
Podczas wizyty skupił się przede wszystkim na tym, z czego Krynica słynie od pokoleń, czyli wodach mineralnych. Zajrzał do pijalni, gdzie spróbował między innymi wody Jan. Nie zabrakło również degustacji innych miejscowych wód, w tym Zubera. Makłowicz z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru komentował ich smak i swoje wrażenia po kolejnych próbach.
Krynica-Zdrój to jedno z najbardziej znanych uzdrowisk w Małopolsce
Krynica-Zdrój znajduje się w Beskidzie Sądeckim, w dolinie Kryniczanki, w otoczeniu górskich szczytów i lasów. Miejscowość jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich kurortów uzdrowiskowych, do którego co roku przyjeżdża mnóstwo kuracjuszy.
Co warto zobaczyć w Krynicy-Zdroju?
W Krynicy-Zdroju nie brakuje atrakcji, a poniżej zamieszczamy kilka najważniejszych z nich:
- Wieża widokowa i ścieżka w koronach drzew (Słotwiny Arena)
- Góra Parkowa
- Jaworzyna Krynicka
- Deptak (Bulwary Dietla) i Pijalnia Główna
- Muzeum Nikifora (Willa Romanówka)
- Sankostrada.
Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.
Tak wygląda Krynica-Zdrój [ZDJĘCIA]
Uzdrowiska w Małopolsce zachwycają kuracjuszy
Województwo małopolskie może pochwalić się wieloma miejscowościami uzdrowiskowymi, które od lat cieszą się zainteresowaniem kuracjuszy z całej Polski. Przyciągają one nie tylko bogatą ofertą zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych, ale również malowniczym położeniem, górskim klimatem oraz dostępem do naturalnych wód mineralnych. Wśród najbardziej znanych kurortów znajdują się m.in.:
- Krynica-Zdrój
- Muszyna
- Szczawnica
- Rabka-Zdrój
- Piwniczna-Zdrój
- Wysowa-Zdrój
- Żegiestów-Zdrój
- Wapienne
- Kraków-Swoszowice
- Wieliczka.