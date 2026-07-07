Matura 2026. CKE wydała komunikat. O co chodzi?

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-07-07 9:05

Już 8 lipca tysiące młodych ludzi dowiedzą się, jak poszły im tegoroczne egzaminy dojrzałości. Na chwilę przed udostępnieniem wyników Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła dane o unieważnieniach, które dla niektórych uczniów będą niezwykle bolesnym zaskoczeniem.

Maturzyści piszący egzamin w ławkach. O wynikach i unieważnieniach przez CKE przeczytasz na Eska Kraków.
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Przed publikacją wyników dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał pierwsze informacje dotyczące unieważnionych matur. Jak wynika z danych CKE, 92 osoby wniosły na salę egzaminacyjną telefon komórkowy. Z kolei 386 egzaminów unieważniono z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań.

CKE zaznacza, że nie są to jeszcze ostateczne statystyki.

Niektóre unieważnienia zapadają dopiero po sprawdzeniu arkuszy przez egzaminatorów. W takich przypadkach obowiązuje ustawowa procedura, która daje zdającemu możliwość przedstawienia własnego stanowiska przed wydaniem ostatecznej decyzji.

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W środę maturzyści sprawdzą swoje wyniki w systemie ZIU i odbiorą świadectwa dojrzałości w szkołach. Tego dnia Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje również pełne statystyki tegorocznej matury, w tym liczbę unieważnionych egzaminów oraz wyniki zdawalności.

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