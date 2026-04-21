Mężczyzna skonał w piwnicy pełnej fekaliów. Zapadła decyzja w sprawie jego oprawców

Tragiczny finał pobicia 53-latka. Makabryczne odkrycie w pustostanie

Prok. Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał Polskiej Agencji Prasowej informacje o zatrzymaniu w tej sprawie łącznie ośmiu osób. Połowie z nich śledczy przedstawili zarzuty, natomiast reszta złożyła zeznania jako świadkowie.

„Zarzuty dotyczą pobicia ze skutkiem śmiertelnym i bezprawnego pozbawienia wolności” – poinformował prok. Mariusz Boroń, cytowany przez PAP.

Z relacji śledczych wynika, że sprawcy brutalnie zaatakowali 53-latka, powodując u niego poważne rany. Po akcie agresji oprawcy mieli zrzucić skatowanego mężczyznę przez otwór do piwnicy zalanej odchodami i tam go zostawić. Właśnie w takich warunkach porzucony mężczyzna wydał ostatnie tchnienie.

Sąd aresztował podejrzanych o śmierć mężczyzny

Analiza zebranych dowodów skłoniła sąd do zastosowania tymczasowego aresztu wobec czworga podejrzanych. Do udziału w zbrodni przyznała się jedynie 46-letnia kobieta. Trzej mężczyźni w wieku od 30 do 56 lat zaprzeczają oskarżeniom. Za czyny opisane w zarzutach kodeks karny przewiduje do 15 lat więzienia. Organy ścigania nie przerywają dochodzenia, aby dokładnie zrekonstruować przebieg zdarzeń i ukarać sprawców.

Sonda Czy spotykasz się z agresją ze stronych innych ludzi? Tak, ale tylko po alkoholu Rzadko, choć na pewno częściej niż kiedyś Nie, nie pamiętam takiego zdarzenia