Ciało mężczyzny znalezione w piwnicy pod Krakowem. Osiem osób zatrzymanych

Adrian Teliszewski
2026-04-21 9:01

W pustostanie na terenie podkrakowskiej Przegini mundurowi natrafili na zwłoki 53-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze badają obecnie dokładne przyczyny i tło tej śmierci. Zdecydowano już o przeprowadzeniu autopsji. Do sprawy zatrzymano dotąd osiem osób.

Policja, radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Polecany artykuł:

Potężny wybuch w Maniowach. Budynek sportowy legł w gruzach. Strażacy przeszuku…

Zwłoki 53-latka w piwnicy pod Krakowem

Z oficjalnych informacji przekazanych przez służby wynika, że do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę 18 kwietnia, krótko po godzinie szesnastej, w miejscowości Przeginia. Funkcjonariusze realizujący swoje standardowe obowiązki służbowe odkryli w piwnicy opuszczonego budynku ciało 53-latka. To nieoczekiwane zdarzenie błyskawicznie zainicjowało zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne, które mają dać odpowiedź na pytania dotyczące okoliczności zgonu tego człowieka.

Na teren pustostanu natychmiast zadysponowano odpowiednie służby ratunkowe i śledcze, a wszystkie policyjne procedury toczyły się pod ścisłym nadzorem prokuratora. Szczątki zmarłego zostały odpowiednio zabezpieczone i ostatecznie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej na specjalistyczne badania. Dopiero wnikliwa sekcja zwłok pozwoli organom ścigania jednoznacznie określić bezpośrednią przyczynę śmierci oraz potwierdzić lub wykluczyć udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.

Zatrzymano osiem osób. Co wiedzą o śmierci 53-latka?

Efektem działań mundurowych było ujęcie ośmiu osób potencjalnie powiązanych ze śmiercią 53-latka. Obecnie trwa żmudne ustalanie, jaką dokładnie rolę odegrał każdy z zatrzymanych w tej mrocznej historii. Śledczy skrupulatnie weryfikują zebrany materiał dowodowy oraz prowadzą intensywne przesłuchania, by zrekonstruować przebieg tragicznych wydarzeń w podkrakowskiej miejscowości.

Sonda
Umiesz udzielić pierwszej pomocy?
wybuch gazu w budynku klubu sportowego w Maniowach
Policja
zwłoki