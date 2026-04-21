Ciało mężczyzny znalezione w piwnicy pod Krakowem. Osiem osób zatrzymanych

W podkrakowskiej miejscowości Przeginia mundurowi natrafili na zwłoki 53-latka ukryte w piwnicy opuszczonego budynku.

Czynności na miejscu zdarzenia nadzorował prokurator, a szczątki przetransportowano do zakładu medycyny sądowej celem wykonania autopsji.

Mundurowi ujęli łącznie osiem osób, których dokładny udział w tym zdarzeniu jest właśnie weryfikowany przez śledczych.

Komplet zgromadzonej dokumentacji trafił już na biurko śledczych z Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza.

Zwłoki 53-latka w piwnicy pod Krakowem

Z oficjalnych informacji przekazanych przez służby wynika, że do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę 18 kwietnia, krótko po godzinie szesnastej, w miejscowości Przeginia. Funkcjonariusze realizujący swoje standardowe obowiązki służbowe odkryli w piwnicy opuszczonego budynku ciało 53-latka. To nieoczekiwane zdarzenie błyskawicznie zainicjowało zakrojone na szeroką skalę działania operacyjne, które mają dać odpowiedź na pytania dotyczące okoliczności zgonu tego człowieka.

Na teren pustostanu natychmiast zadysponowano odpowiednie służby ratunkowe i śledcze, a wszystkie policyjne procedury toczyły się pod ścisłym nadzorem prokuratora. Szczątki zmarłego zostały odpowiednio zabezpieczone i ostatecznie przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej na specjalistyczne badania. Dopiero wnikliwa sekcja zwłok pozwoli organom ścigania jednoznacznie określić bezpośrednią przyczynę śmierci oraz potwierdzić lub wykluczyć udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu.

Zatrzymano osiem osób. Co wiedzą o śmierci 53-latka?

Efektem działań mundurowych było ujęcie ośmiu osób potencjalnie powiązanych ze śmiercią 53-latka. Obecnie trwa żmudne ustalanie, jaką dokładnie rolę odegrał każdy z zatrzymanych w tej mrocznej historii. Śledczy skrupulatnie weryfikują zebrany materiał dowodowy oraz prowadzą intensywne przesłuchania, by zrekonstruować przebieg tragicznych wydarzeń w podkrakowskiej miejscowości.

Sonda Umiesz udzielić pierwszej pomocy? Tak Nie, ale nadrobię! Nie