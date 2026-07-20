„Największe wesele w Polsce” nie takie wielkie. Tłumów zabrakło, ale emocji nie

Krakowskie wesele nie przyciągnęło zapowiadanych tłumów

Zamiast hucznie zapowiadanego morza uczestników, pod pomnikiem Adama Mickiewicza zgromadziła się dość skromna liczba osób. Frekwencja zawiodła oczekiwania organizatorów, a na mniejszą liczbę bawiących się gości mogły wpłynąć burze, które w tym czasie nawiedziły stolicę Małopolski.

Najwięcej emocji wzbudził fakt, że cała inicjatywa od samego początku spotkała się z kategorycznym oporem krakowskiego magistratu oraz lokalnej społeczności. Władze miasta wprost zniechęcały zarówno krakowian, jak i turystów do uczestnictwa w zabawie, zwracając uwagę na skargi dotyczące hałasu.

Przedstawiciele krakowskiego ratusza opublikowali specjalne oświadczenie, w którym zaznaczyli nielegalny charakter zgromadzenia. Urzędnicy zwrócili uwagę, że organizacja komercyjnej dyskoteki w sercu Parku Kulturowego Stare Miasto jest łamaniem obowiązujących tam przepisów i uderza w spokój osób mieszkających w okolicy.

Dj Staszek ponownie organizuje imprezę pod przykrywką zgromadzenia

Głównym inicjatorem całego zamieszania jest Stanisław Kułach, działający pod pseudonimem Dj Staszek. Ten mężczyzna od dawna organizuje głośne potańcówki w samym centrum miasta, zręcznie balansując na granicy przepisów. Jak zauważają radni i osoby krytykujące jego działania, Dj Staszek obchodzi prawo, zgłaszając swoje taneczne imprezy jako oficjalne „pokojowe zgromadzenia publiczne”.

Mechanizm ten opiera się na ustawie Prawo o zgromadzeniach, która zwalnia organizatora z konieczności uzyskania zgody urzędu, wymagając jedynie zgłoszenia faktu planowanego zebrania. Wykorzystując to prawo, stworzone pierwotnie do obrony swobód obywatelskich, Dj Staszek bez konsekwencji zmienia zabytkowy Rynek w plenerową dyskotekę, całkowicie ignorując sprzeciw władz miasta.

Mimo kontrowersji wokół legalności imprezy, część mieszkańców Krakowa zdecydowała się dołączyć do zabawy i chętnie tańczyła w rytm muzyki serwowanej w centrum miasta.

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Nam się podoba, przyszliśmy tu żeby potańczyć i wspólnie się pobawić. Znamy parę młodą, która tak naprawdę jest już po ślubie 7 lat. Oni są fotografami i często biorą udział w takich wydarzeniach - powiedziała w rozmowie z Super Expressu pani Krystyna.