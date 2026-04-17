Miała kiedyś dwie nazwy. To jedna z najpiękniejszych wsi w województwie małopolskim [GALERIA]

Krystian Janik
2026-04-17 13:03

Małopolska jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w naszym kraju. Na mapie województwa znajduje się wiele niezwykle pięknych małych miejscowości, które zachwycają nie tylko malowniczymi krajobrazami, unikatowymi zabytkami, ale również fascynującą historią. Zalicza się do nich bez wątpienia wieś Gromnika, położona w powiecie tarnowskim, w gminie Gromnik. Pod koniec XIX wieku posiadała dwie nazwy. Część wsi była znana jako Równia. Najcenniejszym zabytkiem w Gromniku jest kościół św. Marcina z pierwszej połowy XVIII wieku. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Gromnik to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Pochodzenie jej nazwy jest niejasne

Gromnik jest jedną z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Leży w powiecie tarnowskim, w gminie Gromnik, nad Białą. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na którego dane powołuje się portal Polska w Liczbach, miejscowość zamieszkuje 3 441 osób, z czego 51,1 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 48,9 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa tarnowskiego.

Jak wskazuje Plan Odnowy Miejscowości Gromnik, pochodzenie nazwy wsi nie jest do końca wyjaśnione. Prawdopodobnie wywodzi się ona od „miejsca, w które często uderzały gromy lub pioruny” lub gdzie „grzmiąco (głośno) płynie rzeka lub potok”. Jest też wiązana z gwarą góralską, a konkretnie z „gronikiem”, słowem, które oznacza wierzchołek góry. Taką etymologię podpowiada fakt, że Gromnik jest położony w stóp góry Starościna.

Kiedyś w Gromniku znajdowała się największa stadnika koni w regionie

Pierwsze wzmianki o Gromniku pochodzą z końca XIII wieku. Według źródeł, w 1288 roku otrzymał on prawo osady od opactwa w Tyńcu. Lokacja odbyła się na prawie niemieckim, a pozwolenie na nią wydał Władysław Łokietek. Po raz kolejny wieś odnotowano w dokumencie spisanym w Tuchowie w 1334 roku. Wówczas wymieniono ją jako sołectwo Gromnik.

W XVI wieku właścicielem Gromnika byłą Jan Wojnarowski. W XVI wieku wieść należała do rodziny Wielopolskich. W 1780 roku Gromnik znajdował się w rękach Joachima Sobolewskiego. Jego córka wyszła za mąż za Ignacego Dzwonkowskiego, co spowodowało, że wieś była własnością tego rodu przez cały XIX wiek i na początku XX wieku. To właśnie w tamtych czasach, w 1805 roku, Feliks Dzwonkowski, kolator miejscowego kościoła, założył w Gromniku stadninę koni, która byłą uznawana za największą w Monarchii Austro-Węgierskiej. Co ciekawe, od koniec XIX wieku część miejscowości nosiła nazwę Równia.

Kościół św. Marcina w Gromniku

Najcenniejszym zabytkiem w Gromniku jest drewniany kościół św. Marcina z 1727 roku. Do 1991 roku pełnił rolę kościoła parafialnego, a obecnie nie jest użytkowany. Świątynia jest jednym z najciekawszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

