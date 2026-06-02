Polacy mają nowy ulubiony termin na urlop. Jedyny taki długi weekend wypada w czerwcu!

Czerwcówka 2026 nową majówką. Polacy masowo ruszają na urlop

Wszystko wskazuje na to, że w 2026 roku majówka straci miano najważniejszego wiosennego wyjazdu na rzecz długiego weekendu czerwcowego. Układ kalendarza jest w tym roku wyjątkowo sprzyjający, ponieważ Boże Ciało przypada 4 czerwca. Wystarczy, że weźmiesz tylko jeden dzień wolnego w piątek, a zyskasz pełne cztery dni na wypoczynek. Taka okazja sprawiła, że polscy turyści rzucili się do planowania urlopów z niespotykanym dotąd wyprzedzeniem, traktując ten termin jako główny przedwakacyjny reset.

Dane z portali rezerwacyjnych nie pozostawiają złudzeń – zainteresowanie wyjazdami w tym terminie wzrosło od 26 do nawet 42,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. To gigantyczny skok, który przekłada się nie tylko na mniejszą dostępność noclegów na ostatnią chwilę, ale też na wyższe ceny. Polacy są jednak gotowi zapłacić więcej za wyższy standard pobytu, wybierając hotele o lepszych opiniach i z bogatszą infrastrukturą. Jeśli planujesz wyjazd w tym terminie, musisz liczyć się z tym, że najbardziej atrakcyjne obiekty są już niemal całkowicie wyprzedane.

Te regiony w Polsce będą oblężone. Lider jest jeden

Największym wygranym nadchodzącego długiego weekendu jest Pomorze Zachodnie. To właśnie tam kieruje się największa fala urlopowiczów, a miejscowości takie jak Kołobrzeg, Świnoujście czy Międzyzdroje stają się absolutnymi liderami zestawień. Wybierając te kierunki, powinieneś przygotować się na spore oblężenie nie tylko na plażach, ale również w lokalnych restauracjach i punktach atrakcji turystycznych. Duża popularność tych miejsc wynika z nowoczesnej bazy hotelowej i faktu, że nadmorskie kurorty są postrzegane jako idealne miejsce na krótki, intensywny wypoczynek.

Wysoka dynamika rezerwacji oznacza również, że na trasach szybkiego ruchu prowadzących w stronę Bałtyku i Mazur spodziewany jest wzmożony ruch. Kierowcy planujący podróż na czerwcówkę powinni zarezerwować sobie więcej czasu na przejazd, bo główne nitki drogowe mogą pękać w szwach. Sytuacja ta dotyczy szczególnie dróg ekspresowych i autostrad w czwartkowy poranek oraz niedzielne popołudnie, kiedy większość osób będzie wracać do domów. Jeśli nie lubisz tłoku, warto rozważyć wyjazd w nieco mniej obleganych godzinach.

Zaskakujący hit sezonu: pojezierza zamiast zatłoczonych Krupówek

Ciekawym zjawiskiem w 2026 roku jest wyraźny zwrot w stronę polskich jezior. To właśnie pojezierza, z Mazurami i Warmią na czele, zanotowały skokowy wzrost zainteresowania, stając się dla wielu osób atrakcyjniejszą alternatywą niż tradycyjne wycieczki w góry. Wygląda na to, że turyści coraz częściej szukają bliskości natury i wody, rezygnując z klimatu Zakopanego, które w tym czasie może być wyjątkowo zatłoczone. Krupówki powoli ustępują miejsca pomostom i leśnym ścieżkom, co jest sygnałem, że twój sposób wypoczynku staje się coraz bardziej świadomy.

Dla osób, które kategorycznie chcą uniknąć gwaru wielkich kurortów, dobrym rozwiązaniem okazują się mniej oczywiste kierunki. Zamiast obleganych kurortów nadmorskich czy górskich, turyści coraz chętniej wybierają kameralne miasteczka, takie jak Kazimierz Dolny czy Szklarska Poręba. Rosnącą popularnością cieszą się także regiony mniej komercyjne, jak na przykład Żuławy. To właśnie tam możesz liczyć na spokój i znacznie niższe ceny, nawet w tak gorącym terminie jak Boże Ciało. Wybór mniej popularnego regionu to sprawdzona wskazówka, by uciec od masowej turystyki.

City break i szybkie plażowanie. Gdzie lecimy na Boże Ciało?

Nie wszyscy decydują się na wypoczynek w kraju. Boże Ciało 2026 to również czas wielkiego boomu na zagraniczne wypady typu city break. Dzięki gęstej siatce tanich połączeń lotniczych, wielu Polaków decyduje się na spontaniczny, czterodniowy urlop w południowej Europie. Krótkie loty pozwalają spędzić ten czas w słonecznej Italii, Hiszpanii czy Grecji. Tego typu wyjazdy są cenione za gwarancję dobrej pogody, która w Polsce na początku czerwca bywa jeszcze kapryśna i nieprzewidywalna.

Wśród zagranicznych hitów niezmiennie wysoką pozycję zajmuje Turcja, która kusi bogatą ofertą hoteli z opcją all inclusive. Polscy turyści doceniają ten kierunek za doskonały stosunek jakości do ceny oraz pewność, że urlop upłynie pod znakiem słońca i komfortu. Niezależnie od tego, czy wybierzesz polskie jeziora, czy zagraniczną plażę, pamiętaj, że czerwcówka w 2026 roku będzie wymagała od ciebie dobrej organizacji i wcześniejszej rezerwacji, aby uniknąć rozczarowań związanych z brakiem miejsc.

