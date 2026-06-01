Komunikacyjne absurdy można zgłaszać przez internet. Serwis Dobra Jazda KRK już działa

Nowa strona Dobra Jazda KRK pomoże usunąć błędy na krakowskich drogach

Krakowski Alarm Smogowy uruchomił specjalną stronę internetową, dzięki której każdy może zgłosić problem z poruszaniem się po mieście. Narzędzie o nazwie Dobra Jazda KRK jest skierowane do osób, które chodzą pieszo, jeżdżą rowerami lub korzystają z autobusów i tramwajów w Krakowie oraz okolicznych miejscowościach. Głównym założeniem projektu jest wyłapywanie tak zwanych nisko wiszących owoców, czyli prostych spraw, które można załatwić bez wielkich pieniędzy i skomplikowanych formalności.

Rozwiązywać problemy chcemy przede wszystkim te, które dotyczą ludzi przemieszczających się na piechotę, rowerami czy komunikacją publiczną. Chodzi o takie low-hanging fruit, czyli nisko wiszące owoce. Problemy, które da się rozwiązać minimalnym nakładem środków i finansowych i biurokratycznych, a które znacznie poprawią przemieszczanie się po mieście - wyjaśnił Filip Jarnakowski z Polskiego Alarmu Smogowego.

Twórcy portalu liczą na to, że dzięki zgłoszeniom od zwykłych ludzi uda się poprawić wygodę życia w mieście. Czasami wystarczy drobna zmiana, aby droga do pracy czy szkoły stała się znacznie prostsza i zajmowała mniej czasu.

Jakie komunikacyjne absurdy można zgłosić w Krakowie?

Mieszkańcy mogą wskazywać bardzo konkretne sytuacje, które każdego dnia utrudniają im życie. Przykładem są zbyt krótkie zielone światła na alejach Trzech Wieszczów, przez które piesi muszą stać na wąskiej wysepce między pasami ruchu i wdychać spaliny. Inną sprawą są brakujące przejazdy dla rowerów czy tak zwane przedepty, czyli wydeptane ścieżki na trawnikach. Takie miejsca powstają tam, gdzie projektant drogi nie przewidział najkrótszego i najwygodniejszego dojścia do przystanku lub przejścia dla pieszych.

Przedept to jest jakby ergonomia społeczeństwa. Jeżeli jesteśmy na przystanku i projektant wyznaczył przejście, które powoduje, że wydłuża się dojście do tego przystanku o 30 sekund albo o minutę, a akurat jest w pobliżu jakiś grunt, który można przejść po niewyznaczonym terenie, no to taki przedept się pojawia. Jest to po prostu skrócenie drogi do jakiegoś ważnego punktu komunikacyjnego. [...] Trzeba się zwrócić do miasta, w jaki sposób można taki problem rozwiązać i taki przedept zalegalizować - powiedział Filip Jarnakowski.

Wskazano również na problemy z trasami rowerowymi, na przykład na ulicy Mazowieckiej. Rowerzyści często ustawiają się tam przed samochodami, aby bezpieczniej ruszyć ze skrzyżowania, choć oficjalnie nie ma tam wymalowanej śluzy. Według inicjatorów akcji wystarczyłoby kilka puszek farby, aby sformalizować coś, co i tak już naturalnie dzieje się w ruchu drogowym. Rozwiązanie takich problemów od ręki znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo na drodze.

Jak zgłosić usterkę przez stronę Dobra Jazda KRK?

System jest bardzo prosty i można z niego korzystać zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Aby wysłać zgłoszenie, należy wejść na stronę internetową, wybrać rodzaj problemu i zaznaczyć konkretne miejsce na mapie lub wpisać jego adres. Można również dołączyć zdjęcie, które najlepiej pokaże skalę kłopotu. Konieczne jest podanie adresu e-mail, aby osoby zajmujące się serwisem mogły dopytać o szczegóły lub wysłać odpowiedź, gdy sprawa zostanie już rozpatrzona przez odpowiednie służby.

Należy wpisać adres lub zaznaczyć go na mapie, gdzie jakiś problem, który chcemy rozwiązać, występuje. Możemy też dołączyć zdjęcie, krótko go opisać i wysłać do nas. Należy podać adres e-mail, żebyśmy byli w stanie sprawdzić i ewentualnie, jeśli tam jest problem do wyjaśnienia, to odpisać - tłumaczył Filip Jarnakowski w rozmowie z reporterką Dominiką Baraniec.

Twórcy strony zapowiadają, że będą regularnie odwiedzać zgłoszone miejsca i nagrywać o nich krótkie filmy, aby nagłośnić sprawę w mediach społecznościowych. Liczą również na nawiązanie stałej współpracy z krakowskimi urzędnikami. Dzięki temu zgłoszenia mieszkańców nie będą trafiać do kosza, ale staną się gotową listą zadań dla służb odpowiedzialnych za remonty dróg i transport publiczny.