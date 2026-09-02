Młody funkcjonariusz zginął w tragicznym wypadku. Osierocił małą córeczkę

Śmiertelny wypadek w Bulowicach. Policjant z Tychów poruszał się motocyklem

Tyska policja przekazała tragiczną wiadomość o śmierci swojego kolegi – mł. asp. Roberta Foltyniaka, 27-letniego funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Policjant stracił życie w wypadku drogowym w Bulowicach na terenie województwa małopolskiego. Na co dzień pracował w tyskiej drogówce.

Robert Foltyniak rozpoczął służbę w policji w 2020 roku, a od czterech lat był związany z Wydziałem Ruchu Drogowego. Każdego dnia czuwał nad bezpieczeństwem uczestników ruchu, wykonując swoje obowiązki z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością. W momencie tragicznego zdarzenia jechał motocyklem do służby. Ratownicy podjęli walkę o jego życie, jednak funkcjonariusza nie udało się uratować.

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- Odszedł nasz Kolega i policjant, który każdego dnia dbał o bezpieczeństwo na naszych drogach. Przede wszystkim jednak odszedł Syn, Partner, Przyjaciel i Tata. Pozostawił pogrążoną w bólu i żałobie partnerkę oraz swoją roczną córeczkę. To niezwykle bolesna i trudna chwila dla Rodziny i Najbliższych, a także dla nas wszystkich – czytamy w komunikacie policji.

Wyrazy najgłębszego współczucia rodzinie i najbliższym Roberta Foltyniaka przekazał Komendant Miejski Policji w Tychach. Kondolencje złożył w imieniu własnym, kierownictwa, a także wszystkich policjantów i pracowników tyskiej komendy.

– Cześć Jego Pamięci! – napisali policjanci.