Mniej dzieci w grupach krakowskich przedszkoli. Nowe zasady rekrutacji 2,5-latków

Mniej dzieci w oddziałach w krakowskich przedszkolach. Jakie zmiany czekają rodziców?

Władze Krakowa podjęły decyzję o ograniczeniu liczby dzieci w grupach w przedszkolach samorządowych. Dotychczas w jednym oddziale mogło przebywać 25 maluchów, jednak od nowego roku szkolnego ta liczba spadnie do maksymalnie 22 osób. Średnio w krakowskich grupach ma być około 20 dzieci. Zmiana ta wynika bezpośrednio z sytuacji demograficznej, ponieważ po ostatnim naborze w miejskich placówkach zostało blisko 2000 wolnych miejsc.

Wiemy to bardzo dobrze, że rzeczywiście zarówno do przedszkoli samorządowych, jak i niesamorządowych mamy mniej dzieci, ponieważ ten niż nas dotyka. Natomiast jako miasto Kraków zdecydowaliśmy o tym, żeby ten niż demograficzny wykorzystać. Niż demograficzny nie oznacza dla mnie, dla pana prezydenta Miszalskiego, zwijania żadnych, ale wręcz przeciwnie, obranie jeszcze lepszego kursu dla edukacji przedszkolnej. Co to będzie oznaczało w praktyce dla dzieci, dla rodziców i dla dyrektorów i pracowników przedszkoli samorządowych? To, że w przedszkolu, w oddziale, w grupie będzie w całym Krakowie średnio 20 osób w oddziale, maksymalnie 22 dzieci w oddziale - powiedziała Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa.

Mniejsza liczba dzieci w grupach ma być szansą na podniesienie standardów nauczania i opieki. Miasto nie chce likwidować oddziałów mimo mniejszej liczby dzieci, lecz woli stworzyć im bardziej komfortowe warunki do rozwoju.

Mniejsze grupy to lepsza opieka i ratunek dla nauczycieli. Maria Klaman o korzyściach

Decyzja o zmniejszeniu liczebności grup ma wymiar nie tylko edukacyjny, ale i zawodowy. Gdyby miasto trzymało się starych limitów, przy obecnej liczbie dzieci konieczne byłoby zamykanie oddziałów, co wiązałoby się ze zwolnieniami. Szacuje się, że dzięki nowym zasadom pracę zachowa około 140 osób, w tym nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi przedszkoli.

Dzięki temu nie tylko poprawiamy, czy w zasadzie jeszcze mocniej polepszamy sam proces edukacyjny, opieki, bardziej indywidualizowane podejście do pracy z dzieckiem, ale także jest to, dzięki temu także ratujemy miejsca pracy nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, bo 140 osób przy większej liczbie w oddziale, czyli o obecnym 25 dzieciach, musiałoby niestety rezygnować z pracy - tłumaczyła Maria Klaman.

Dyrektorzy przedszkoli zwracają uwagę, że praca w mniejszych grupach to ogromne ułatwienie dla kadry. Nauczyciele często opiekują się dziećmi z różnymi trudnościami lub orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co w licznych grupach jest dużym wyzwaniem. Mniejsza liczba podopiecznych pozwala na bardziej indywidualne podejście do każdego dziecka. Obecnie w krakowskich przedszkolach samorządowych zatrudnieni są nie tylko wychowawcy, ale też psycholodzy, logopedzi, pedagodzy specjalni, a nawet fizjoterapeuci.

Nauczyciele, którzy dotychczas w grupach 25-osobowych mają prawo też dostać dziecko, które przeżywa różnego rodzaju trudności, ma orzeczenie. Czasami zdarzają się grupy, w których jest czwórka dzieci na przykład z orzeczeniem, prawda, i dwadzieścia dzieci innych, które też potrzebują tej opieki. To jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. [...] Nauczyciele wychowania przedszkolnego są w tym naprawdę wyjątkowi, posiadają bardzo duże kwalifikacje, dodatkowe studia, cały czas chodzą na kursy, szkolenia i oni dają z siebie wszystko, starają się jak mogą, ale są pewne właśnie takie elementy, na które nie mają wpływu, czyli właśnie ilość dzieci - mówiła Adyna Stocka, dyrektor przedszkola.

Rekrutacja 2,5-latków do przedszkoli w Krakowie. Nowy system zapisów na dyżury wakacyjne

Nowością w krakowskim systemie oświaty jest otwarcie rekrutacji dla młodszych dzieci. Już 16 maja rodzice będą mogli zarejestrować w systemie maluchy, które ukończyły 2,5 roku. Choć faktyczną naukę i opiekę w przedszkolu rozpoczną one jesienią, kiedy będą już starsze, wcześniejsza rejestracja ma dać rodzicom poczucie bezpieczeństwa i możliwość zaplanowania opieki z dużym wyprzedzeniem.

Po raz pierwszy uruchamiamy rekrutację dla 2,5-latków już 16 maja. Otwieramy ją dla systemu. W tej chwili jeszcze nie można ich rejestrować, ale od 16 maja każdy rodzic będzie mógł swoje 2,5-roczne dziecko już zarejestrować w systemie i zgłosić do takiej rekrutacji przedszkolnej. Te dzieci na jesień będą miały 3 lata, będą już w pełni ukształtowane, gotowe i świadome, aby ze swoimi starszymi kolegami funkcjonować w przedszkolach, a dla rodziców jest to komfort, że mogą wiele miesięcy wcześniej zaplanować do jakiej placówki i gdzie konkretnie to dziecko będzie uczęszczało - wyjaśniła Maria Klaman.

Kolejną zmianą ułatwiającą życie rodzicom jest wprowadzenie elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne. Do tej pory proces ten był skomplikowany i wymagał od opiekunów dzwonienia do wielu miejsc, wysyłania maili lub składania papierowych wniosków. Często dochodziło do sytuacji, w których rodzice rezerwowali miejsca w kilku przedszkolach naraz, a potem ich nie zwalniali, co wprowadzało chaos w zarządzaniu placówkami. Nowy system ma wyeliminować te problemy i sprawić, że rezerwacje będą bardziej przejrzyste dla obu stron.

Finalnie oczywiście też nie zawsze zwalniali te miejsca po podjęciu ostatecznej decyzji do którego przedszkola dziecko wyślą, co powodowało także chaos po stronie zarządzających przedszkolami - zauważyła radna Anna Bałdyga.

W całym Krakowie działa obecnie 129 przedszkoli samorządowych. Z opieki w tych placówkach korzysta ponad 15 tysięcy dzieci.

