Nowe Brzesko to jedno z najpiękniejszych miast w Małopolsce. Posiada wyjątkowo urokliwe centrum

Historia Nowego Brzeska sięga XIII wieku, kiedy to było jeszcze wsią należącą do biskupów krakowskich. Przełomowy okazał się rok 1223, gdy opat brzeski Florian przekazał osadę klasztorowi norbertanów w Hebdowie. Od tego momentu życie mieszkańców toczyło się w rytmie wyznaczanym przez zakonników. W 1279 roku, dzięki przywilejowi Gotfryda de Glesin, miejscowość otrzymała prawa miejskie na prawie magdeburskim, co zapoczątkowało jej rozwój.

Jak odnotował kronikarz Jan Długosz, w XV wieku miasto miało 40 łanów miejskich, z których mieszkańcy byli zobowiązani opłacać czynsz na rzecz klasztoru. Na Wiśle działały wówczas dwa młyny – jeden klasztorny, drugi należący do wójta.

Rangę miasta potwierdzali kolejni polscy władcy. W 1449 roku przywilej lokacyjny odnowił król Kazimierz Jagiellończyk, a w następnych stuleciach uczynili to Jan III Sobieski (1674) oraz Stanisław August Poniatowski (1767). Jednak burzliwe dzieje Polski odcisnęły swoje piętno także na Nowym Brzesku. Po III rozbiorze znalazło się ono w zaborze austriackim, by następnie wejść w skład Księstwa Warszawskiego i ostatecznie Królestwa Kongresowego pod panowaniem Rosji.

Kluczowym momentem w historii miasta była kasata zgromadzenia norbertanów w 1818 roku, kiedy to przeszło ono na własność rządu. Niestety, decyzją władz carskich, 1 stycznia 1870 roku Nowe Brzesko utraciło prawa miejskie, stając się ponownie wsią na ponad 140 lat.

Na swój wielki powrót na mapę polskich miast Nowe Brzesko musiało czekać aż do 1 stycznia 2011 roku. Dziś, spacerując po jego odnowionym centrum, można podziwiać ślady bogatej przeszłości. Najważniejszym zabytkiem, wpisanym do rejestru, jest barokowy kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych. Jego budowę rozpoczęto w 1670 roku, a wnętrze zdobią m.in. ołtarz główny z 1664 roku oraz dwa cenne ołtarze boczne w stylu późnego baroku.

Uwagę przyciąga również zabytkowa kapliczka brogowa z drewnianą rzeźbą św. Floriana, pochodzącą z końca XVIII wieku. Nowe Brzesko to doskonały przykład miejscowości, która mimo historycznych zawirowań potrafiła zachować swój unikalny charakter i cenne dziedzictwo.

