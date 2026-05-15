Xtreme Fitness Niepołomice poszukuje kobiety, która wykazała się niezwykłą sprawnością fizyczną, uciekając przed dzikami na drzewo w gminie Niepołomice.

W nagrodę za refleks i zwinność siłownia chce podarować jej miesięczny karnet.

Zainteresowana bohaterka proszona jest o zgłoszenie się w dniu otwarcia Xtreme Fitness Niepołomice.

Uciekła przed dzikami na drzewo. Teraz czeka na nią zaskakująca nagroda

Mieszkanka gminy Niepołomice, podczas spaceru po lesie, niespodziewanie stanęła oko w oko ze stadem dzików. Te zwierzęta, coraz częściej pojawiające się na terenach podmiejskich i miejskich, mogą być nieprzewidywalne i niebezpieczne, zwłaszcza gdy czują się zagrożone lub bronią młodych. W obliczu bezpośredniego zagrożenia, kobieta zareagowała błyskawicznie, wykonując manewr, który wymagał nie tylko odwagi, ale i wyjątkowej sprawności fizycznej – wspięła się na najbliższe drzewo.

Dzięki temu uniknęła starcia z rozwścieczonymi zwierzętami, ratując swoje zdrowie, a być może nawet życie. Jej ucieczka stała się już legendą.

Na bohaterkę czeka nagroda

Siłownia Xtreme Fitness, która wkrótce otworzy w Niepołomicach swój lokal, postanowiła uhonorować bohaterkę za jej niezwykłą formę i umiejętność radzenia sobie w ekstremalnej sytuacji. W poście opublikowanym na swoim profilu w mediach społecznościowych, siłownia ogłosiła poszukiwania kobiety, by móc ją nagrodzić.

- Szukamy bohaterki gminy, która podczas „bliskiego spotkania” z dzikami wykazała się imponującą sprawnością fizyczną i… schroniła się na drzewie. Droga Nieznajoma — jeśli to czytasz, zgłoś się do nas w dniu otwarcia Xtreme Fitness Niepołomice! Chcemy podarować Ci miesięczny karnet w uznaniu za refleks, zwinność i prawdopodobnie najlepszy trening w tym roku. Nie śmieszkujemy! PS. Dziki może i szybkie… ale forma była szybsza. Brawo! - napisała siłownia Xtreme.