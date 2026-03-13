MPK Kraków zapowiedziało prace techniczne. Te usługi nie będą działać

W niedzielę 15 marca, w godzinach 8:00-16:00, MPK przeprowadzi prace techniczne.

Utrudnienia obejmą brak kontaktu z infolinią, brak śledzenia pojazdów na mapie oraz przerwę w działaniu monitorów w pojazdach.

Usługę Tele-Bus będzie można zamówić telefonicznie, mimo braku dostępu przez aplikację.

Ważne informacje dla podróżnych w Krakowie. Te usługi nie będą działać

W niedzielę, 15 marca, pasażerowie MPK Kraków napotkają na szereg problemów, które mogą wpłynąć na ich codzienne podróże. Jednym z kluczowych utrudnień będzie brak możliwości kontaktu z infolinią MPK. Oznacza to, że w przypadku nagłych pytań dotyczących rozkładu jazdy, opóźnień czy innych problemów, pasażerowie nie będą mogli liczyć na szybką pomoc telefoniczną. Jest to szczególnie istotne dla osób, które rzadziej korzystają z komunikacji miejskiej lub potrzebują bieżących informacji.

Kolejnym utrudnieniem będzie brak możliwości zamówienia usługi Tele-Bus przez aplikację. Choć usługa ta nadal będzie dostępna telefonicznie, wymaga to wcześniejszego zapoznania się z numerem telefonu do zamówienia. Dla wielu osób, które przyzwyczaiły się do wygody aplikacji mobilnych, będzie to zmiana wymagająca dostosowania. Warto więc zawczasu zapisać sobie numer telefonu do Tele-Busa, aby uniknąć frustracji w niedzielę.

Dodatkowo, pasażerowie nie będą mogli śledzić położenia pojazdów MPK na mapie w aplikacjach. Ta funkcja, niezwykle przydatna do planowania podróży i sprawdzania, czy autobus lub tramwaj jedzie zgodnie z rozkładem, będzie niedostępna. Oznacza to, że podróżujący będą musieli polegać na tradycyjnych rozkładach jazdy lub czekać na przystankach bez możliwości sprawdzenia, za ile minut pojawi się ich środek transportu. Przerwa w działaniu monitorów w pojazdach to kolejne utrudnienie, które może dezorientować pasażerów, zwłaszcza tych, którzy nie znają dobrze trasy. Monitory często wyświetlają informacje o kolejnych przystankach, co jest szczególnie pomocne dla osób podróżujących do nieznanych miejsc.

