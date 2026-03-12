Ważne informacje dla pasażerów w Krakowie. Linia 14 pojedzie nową trasą

W związku z budową linii tramwajowej KST IV, w dniach 14-22 marca 2026 r. zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Rondo Piastowskie – Miśnieńska.

W tym okresie linia tramwajowa nr 14 będzie kursować na skróconej trasie do Ronda Hipokratesa.

Zmiany na linii 14. Pasażerów czeka prawdziwa rewolucja na popularnej trasie

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez magistrat, prace budowlane związane z projektem Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (etap IV) wchodzą w decydującą fazę. Wymaga to podjęcia radykalnych kroków, które bezpośrednio wpłyną na siatkę połączeń. Ruch tramwajowy na odcinku od Ronda Piastowskiego do pętli Miśnieńska zostanie całkowicie wstrzymany. Oznacza to, że od soboty, 14 marca 2026 roku, aż do niedzieli, 22 marca 2026 roku, pasażerowie nie zobaczą tam żadnego tramwaju.

Największe zmiany dotkną popularną linię tramwajową numer 14. Zostanie ona skierowana na trasę czasowo zmienioną, a w praktyce znacząco skróconą. Zamiast dojeżdżać do Mistrzejowic, tramwaje tej linii zakończą swój bieg znacznie wcześniej. Nowa, tymczasowa trasa będzie prowadzić od Dworca Towarowego do Ronda Hipokratesa.

Koniec utrudnień dopiero pod koniec marca

Dla pasażerów oznacza to konieczność szukania alternatywnych połączeń lub przesiadania się do autobusów. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, w związku ze skróceniem trasy linii 14, bez obsługi pozostaną następujące przystanki: Dunikowskiego, Rondo Piastowskie, Os. Złotego Wieku oraz Miśnieńska. Mieszkańcy tych rejonów będą musieli liczyć się z dłuższym czasem dojazdu do centrum i innych części miasta.

Budowa linii do Mistrzejowic ma w przyszłości usprawnić transport publiczny i odciążyć zatłoczone ulice. Zanim to jednak nastąpi, krakowianie muszą przygotować się na kolejne etapy prac i związane z nimi niedogodności. Utrudnienia potrwają do 22 marca włącznie, a ruch tramwajowy na wyłączonym odcinku powinien zostać przywrócony w poniedziałek, 23 marca 2026 roku.