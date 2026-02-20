Mróz do –17°C, potem nawet 15°C. IMGW zapowiada pogodową huśtawkę

Piątek 20 lutego: pogodnie, ale bardzo mroźnie

Piątek będzie na ogół słoneczny, jednak noc przyniesie siarczysty mróz. Na Lubelszczyźnie temperatura może spaść do –17°C, a na znacznym obszarze kraju wyniesie od –15°C do –9°C. Najcieplej będzie na zachodzie i nad morzem, gdzie termometry pokażą około –4°C. W dzień temperatura wzrośnie do 0°C na zachodzie, natomiast w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie utrzyma się około –5°C. Poranek może być trudny dla kierowców ze względu na oblodzone nawierzchnie.

Weekend 21–22 lutego: śnieg przejdzie w deszcz i pojawi się gołoledź

Od soboty zacznie napływać cieplejsze powietrze z zachodu. Wraz z nim do kraju wkroczy strefa opadów – najpierw śniegu, który szybko przejdzie w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący. IMGW ostrzega, że na wschodzie możliwa będzie gołoledź. W sobotę temperatura w dzień wyniesie od –3°C na północnym wschodzie do 5°C na południowym zachodzie, a w niedzielę wzrośnie od 1°C na Suwalszczyźnie do 8°C na Dolnym Śląsku. Nad morzem wiatr w porywach może osiągać 65 km/h.

Początek tygodnia: wyraźna odwilż i dwucyfrowe temperatury

W poniedziałek i wtorek niemal w całym kraju utrzyma się pochmurna aura z opadami deszczu. Temperatura w nocy wyniesie od 0°C do 5°C, a w dzień od 2°C na północnym wschodzie do 12°C na południowym zachodzie. We wtorek na zachodzie i południowym zachodzie możliwe będzie około 8°C, a w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami porywisty.

Środa i czwartek: nawet 15°C na zachodzie kraju

Pod koniec tygodnia pojawi się więcej pogodnego nieba. Temperatura maksymalna wzrośnie do około 12°C w centrum, a na południowym zachodzie nawet do 15°C. Noce pozostaną chłodniejsze, z temperaturą od –4°C do 2°C. Tak duża zmienność w ciągu kilku dni może sprzyjać roztopom i mokrym nawierzchniom, dlatego warto zachować ostrożność.

Praktyczna rada: w pierwszej części tygodnia zabezpiecz się przed mrozem i śliskimi drogami, a w drugiej przygotuj na deszcz i silniejszy wiatr. Pogodowa huśtawka od –17°C do 15°C może zaskoczyć niejednego kierowcę.

Źródło: IMGW-PIB.

