To niewielka wieś w województwie małopolskim. Kiedyś przechodziła przez nią słynna w całej Galicji kolej [GALERIA]

Krystian Janik
2026-02-17 12:17

Małopolska jest prawdziwym rajem dla turystów. Na mapie województwa znajduje się mnóstwo niezwykle pięknych małych miejscowości, które zachwycają nie tylko krajobrazami i zabytkami, ale również swoją historią. Jedną z nich jest bez wątpienia wieś Chomranice, położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec. W drugiej połowie XIX wieku przechodziła przez nią Galicyjska Kolej Transwersalna, otwarta pod koniec 1884 roku w Galicji w Austro-Węgrzech. Najcenniejszym zabytkiem w miejscowości jest XVII-wieczny kościół parafialny pw. Imienia Najświętszej Marii Panny. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie w naszej galerii.

Chomranice to jedna z najpiękniejszych wsi w Małopolsce. Przechodziła przez nią Galicyjska Kolej Transwersalna

Chomranice to jedna z najciekawszych wsi w województwie małopolskim. Jest położona w powiecie nowosądeckim, w gminie Chełmiec, u podnóża Pasma Łososińskiego w Beskidzie Wyspowym, w dolnym biegu potoku Smolik, będącego dopływem Dunajca. Miejscowość słynie z malowniczych krajobrazów i stanowi punkt wypadowy dla wycieczek a okoliczne wzgórza – Dąbrowę Wielką, Litacz i Chełm. Z Chomranic prowadzi żółty szlak turystyczny na Białowodzką Górę. W miejscowości mieszka, jak wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku, na które powołuje się portal Polska w Liczbach, 1 021 osób, z czego 49 proc. mieszkańców stanowią kobiety, a 51 proc. ludności to mężczyźni. W latach 1975-1998 należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.

Pierwsze wzmianki o Chomranicach pochodzą z początku XIV wieku. W 1316 roku właściciele wsi był Marcin z Brzeznej, fundator kościoła pw. św. Marcina. Wieś była wówczas podzielona na Chomranice Niższe i Chomranice Wyższe. Do połączenia obu części doszło w 1542 roku. W drugiej połowie XIX wieku, 6 grudnia 1884 roku otwarto Galicyjską Kolej Transwersalną, która przechodziła przez wieś.

Kościół parafialny pw. Imienia Najświętszej Marii Panny. To najcenniejszy zabytek we wsi Chomranice

Najpiękniejszym zabytkiem w miejscowości jest drewniany kościół parafialny pw. Imienia Najświętszej Marii Panny z końca XVII wieku. Świątynia została zbudowana w 1692 w konstrukcji zrębowej z barokowym i rokokowym wyposażeniem wnętrza. To właśnie z niej pochodzi dzieło „Opłakiwanie z Chomranic”. Kościół jest jednym z najcenniejszych obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce.

Tak wygląda wieś Chomranice w Małopolsce [GALERIA]

To niewielka małopolska wieś. Kiedyś przechodziła przez nią słynna galicyjska kolej
