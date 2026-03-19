Msza święta zamiast pierwszej lekcji w Krakowie. Rodzice złożyli oficjalną skargę na dyrektorkę

Krakowscy radni zajmą się oficjalnym pismem wymierzonym w szefową Szkoły Podstawowej nr 4.

Zarzuty dotyczą modyfikacji w grafiku lekcji z 17 października 2025 roku, dzięki którym młodzież mogła udać się na nabożeństwo do kolegiaty św. Anny.

Zarządzająca placówką tłumaczy, że wyjście nie było obowiązkowe, a całe wydarzenie stanowiło część zatwierdzonego programu wychowawczego związanego z postacią św. Jana Kantego.

Zajmująca się sprawą miejska komisja opowiedziała się za odrzuceniem pretensji rodziców.

Do krakowskiego magistratu trafiło oficjalne pismo oburzonych opiekunów. Autorzy dokumentu skierowanego do radnych protestują przeciwko temu, co wydarzyło się jesienią, zarzucając placówce edukacyjnej złamanie podstawowych zasad neutralności światopoglądowej poprzez faworyzowanie kultu religijnego kosztem standardowej nauki. W piśmie czytamy o:

„dokonaniu zmian w obowiązującym planie zajęć, w taki sposób, iż w dniu 17 października 2025 r. w całej szkole nie odbyły się zajęcia edukacyjne na pierwszej lekcji po to, aby Pani Dyrektor Beata Sarapuk wraz z niewielką grupą uczniów, uczennic oraz nauczycieli mogła uczestniczyć w mszy rzymskokatolickiej w kościele tj. zastąpienie zajęć edukacyjnych wydarzeniem stricte religijnym”

Dyrektorka SP nr 4 w Krakowie tłumaczy wyjście do kościoła

Beata Sarapuk, stojąca na czele "czwórki", postanowiła odnieść się do stawianych jej zarzutów i nakreślić szersze tło całej sytuacji. Szefowa oświatowej instytucji wskazuje, że wyjścia na wydarzenia poświęcone św. Janowi Kantemu odbywają się cyklicznie i stanowią integralny punkt oficjalnego programu wychowawczo-profilaktycznego, na który wcześniej przystały zarówno grono pedagogiczne, jak i rada rodziców. Kościelne nabożeństwo w kolegiacie św. Anny to forma oddania hołdu historycznemu patronowi, który figurował w nazwie placówki aż do 1970 roku. W wyjaśnieniach dyrekcji czytamy:

„Szanując tradycję i historię szkoły, której do 1970 r. patronował św. Jan Kanty, społeczność szkolna od lat zapraszana jest na mszę, której inicjatorami byli dawni absolwenci «Czwórki», z dumą nazywający siebie «Kanciakami»”

Żeby umożliwić udział w październikowych obchodach, administracja obiektu dokonała wyjątkowej, jednorazowej modyfikacji w porannym grafiku, przesuwając właściwy start edukacji na drugą godzinę. Podopieczni ze wszystkich roczników, którzy zadeklarowali ochotę wyjścia do świątyni, pomaszerowali tam pod nadzorem wychowawców. Reszta młodzieży, która zdecydowała się pozostać w szkolnych murach, spędziła ten czas pod okiem opiekunów w świetlicy lub w czytelni.

Rada Miasta Krakowa ocenia skargę na dyrektorkę

Skargą zajęli się członkowie komisji skarg, wniosków i petycji rady miejskiej. Ostatecznie samorządowcy doszli do wniosku, że zarzuty sformułowane wobec kierownictwa krakowskiej placówki nie mają solidnych podstaw. W wydanej rekomendacji stwierdzono, iż działania personelu oświatowego mieściły się w granicach obowiązującego prawa i w żaden sposób nie naruszały świeckiego charakteru państwowej edukacji. Ostateczną decyzję w sprawie skargi podejmie cała rada miejska.

